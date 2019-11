W Hiszpanii nie słabnie krytyka firmy Adidas za rzekome upolitycznienie strojów piłkarskiej reprezentacji na mistrzostwa Europy 2020. Według niektórych mediów, zmiany koszulek piłkarzy mają odzwierciedlać zmiany polityczne w tym kraju.

Szeroka krytyka wobec firmy Adidas za nowe koszulki jest podsycana nie tylko na portalach społecznościowych, ale także w hiszpańskich mediach.

Różne odcienie czerwieni. Koszulki wzbudzają kontrowersje

Madrycki dziennik “ABC” nazywa kratkowaną w różne tony czerwieni koszulkę reprezentacyjną jako “polemiczną”. Cytuje niektórych kibiców, nazywających stroje Hiszpanii na Euro 2020, jako ubiór “dobrze oddający wewnętrzne podziały” w tym kraju. Kwadraty w różnych odcieniach czerwonego koloru, które zostały umieszczone na koszulkach piłkarzy Hiszpanii mają według władz tamtejszej federacji ukazywać “odmienność jej reprezentacji od innych”, a jednocześnie podkreślać fakt, że mimo podziałów politycznych “futbol jednoczy Hiszpanów”.

Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) poinformowała na swojej stronie, że różne odcienie czerwonego mają również swoje historyczne odniesienie i nawiązują do pierwszej turniejowej koszulki piłkarzy Hiszpanii, z którą przed blisko stu laty udali się na igrzyska olimpijskie do Antwerpii.Federacja przypomniała, że właśnie od używanych w 1920 r. olimpijskich koszulek do piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii przylgnął przydomek “Czerwonej” (La Roja).

Katalonia punktem zapalnym. Wzrost napięcia - w 2017 roku

Od 2017 r., kiedy w Katalonii zorganizowane zostało nielegalne referendum niepodległościowe nie słabną tarcia pomiędzy autonomicznym rządem tego regionu, a władzami w Madrycie.

14 października br. hiszpański Sąd Najwyższy skazał dziewięciu separatystów oskarżonych o organizację plebiscytu na kary więzienia od 9 do 13 lat. Od tego czasu w Katalonii przeprowadzono już kilkaset manifestacji, z których część przerodziła się w zamieszki. Rannych zostało w nich łącznie ponad 650 osób.

