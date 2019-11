UEFA zaprezentowała piłkę, która będzie używana podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy. Ma ona być nawiązaniem do wyjątkowości turnieju, czekającego nas latem przyszłego roku.

UEFA zaprezentowała piłkę, którą będzie rozgrywane EURO 2020. Jej nazwa, czyli Uniforia, pochodzi od połączenia dwóch angielskich słów oznaczających jedność i euforię.

Projektując oficjalną piłkę na turniej, staramy się odzwierciedlić kulturę i ducha ulicy, którego następnie możemy z dumą prezentować na stadionach. To, co zobaczyliśmy w miastach będących gospodarzami EURO, to potrzeba spotkania się, zjednoczenia na rzecz zmian - powiedziała o Uniforii Anika Marie Kennaugh, odpowiedzialna za projektowanie produktów firmy Adidas.

Malowanie najnowszej futbolówki firmy Adidas również nie jest przypadkowe. Czarne linie, które imitują pociągnięcia pędzlem, nawiązują do przekraczania granic. Cały wzór graficzny symbolizuje mosty łączące Europę ponad granicami - pisze Onet.

Euro 2020 odbędzie się w 12 miastach pełniących rolę gospodarzy, a finał zostanie rozegrany 12 lipca w Londynie. Na poprzednich mistrzostwach Europy rozgrywano mecze piłką Beau Jeu, a jedną z futbolówek, która najbardziej zapadła kibicom w pamięć, jest Roteiro, którą stworzono na turniej w 2004 roku.