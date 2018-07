To już pewne – Michał Kwiatkowski, który startował w zakończonym w niedzielę Tour de France i wystartuje w 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Wraz z nim w brytyjskiej grupie Sky pojadą także dwaj inni polscy kolarze - Michał Gołaś i Łukasz Wiśniowski.

Mój odpoczynek po TdF przebiega wyśmienicie, dlatego właśnie zdecydowałem, że pojawię się na starcie naszego touru narodowego - Tour de Pologne. To będzie wspaniały okres - móc ścigać się dla was w Polsce, przed moimi najwierniejszymi kibicam" - powiedział Kwiatkowski w materiale wideo opublikowanym na Facebooku, w którym przemawiał do kibiców na tle wieży Eiffla.

Poprzednio mistrz świata z 2014 roku wystąpił w TdP przed dwoma laty. Zauważyłem, że moja historia w Tour de Pologne jest bardzo malutka. Cóż, mam tę przewagę nad wieloma innymi, że mogę się jeszcze ścigać i to nadrobić - dodał Kwiatkowski, cytowany w materiale biura prasowego Lang Team, organizatora imprezy.



W składzie teamu Sky znaleźli się także Kolumbijczyk Sergio Henao, Włoch Salvatore Puccio, Rosjanin Paweł Siwakow i Brytyjczyk Ian Stannard.



Tour de Pologne rozpocznie się w sobotę w Krakowie, a ostatni siódmy etap zakończy się 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.



(nm)