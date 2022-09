To święto osób, które dostały drugie życie - tak uczestnicy Biegu po Nowe Życie mówią o jego 21. edycji, która odbyła się dziś w warszawskim Wilanowie. Wydarzenie promuje ideę transplantacji narządów.

Bieg po Nowe Życie odbył się dziś w w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie. Uczestniczyli w nim m.in. pacjenci po szczepach, sportowcy i lekarze - także w roli kibiców. Jednym z nich był dr Konstanty Szułdrzyński z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, który kibicował jednemu ze swoich pacjentów.

To drugi pacjent, u którego dokonano w Polsce przeszczepu płuc z powodu koronawirusa, ale to jest osoba na tyle zdrowia, że jest w stanie wystartować w takim biegu i żyć w miarę normalnie - mówił lekarz.

Bieg po Nowe Życie to inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów.

Wśród startujących w 21. edycji wydarzenia była, po raz kolejny, Sylwia Szkudlarek, która siedemnaście lat temu oddała nerkę synowi Sebastianowi.

Zupełnie się nad tym nie zastanawiałam, zaufałam lekarzom. Patrząc na chore i cierpiące dzieci poddawane dializie, powiedziałam "nie". Nie chcę aby nasz syn przez to przechodził. Przeszczep rodzinny, to była szansa na to, by syn uniknął dializ. Pierwsze, co usłyszałam od męża po zabiegu, to najcudowniejsza wiadomość "Kochanie, wszystko się udało. Twoja nerka podjęła pracę u Sebastiana. Przeszczep się udał!". To był jeden z najszczęśliwszych dni w życiu naszej rodziny - opowiada Sylwia Szkudlarek.



Bieg po Nowe Życie / Michał Dobrołowicz / RMF FM