Biało-czerwono koszykarze rozpoczną w piątek w Gliwicach długie zgrupowanie poprzedzające turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Polacy przed wylotem na Litwę rozegrają w Arenie Gliwice pięć meczów sparingowych. " Miałem krótką możliwość odpoczynku po sezonie klubowym. Zdążyłem się zregenerować. Spędziłem czas z rodziną, ale także pracowałem, bo na zgrupowanie muszę przyjechać przygotowany. Jestem od kilku dni w ferworze pracy" - mówi rozmowie z RMF FM asystent trenera Mike’a Taylora Arkadiusz Miłoszewski.

Arkadiusz Miłoszewski: Zaczynamy ciężką pracę koszykarską Jakub Rutka / RMF FM

Trener Arkadiusz Miłoszewski odpowiada w sztabie kadry za analizę indywidualną naszych przeciwników. Ciągle nie wiadomo w jakim składzie w Kownie zagrają najmocniejsze drużyny Litwa oraz Słowenia:

Nie wiemy czy zagrają choćby koszykarze z NBA, ale na przykład Litwa ma ten komfort, że drugi czy trzeci garnitur także gwarantuje im jakość. Dużą niewiadomą jest dla nas reprezentacja Angoli. Dysponujemy jednak takimi możliwościami, że możemy ich mecze oglądać i analizować. Ja pracuję na takim serwerze, który umożliwia mi oglądanie ich spotkań. Nie wiemy w jakim składzie przyjadą, ale warto ich poznać. Dla nas to mało znany basket. Rzadko gramy z drużynami z Afryki. Na tym się na razie głównie skupiałem - tłumaczy Arkadiusz Miłoszewski.

Na zgrupowanie w Gliwicach pracować będzie 18 zawodników, ale nie wszyscy będą z drużyną od początku przygotowań:

Pierwszego dnia będzie z nami bodajże 11 zawodników. Mateusz Ponitka jeszcze się leczy. Podobnie Tomasz Gielo. Niektórzy z zawodników grają jeszcze w Hiszpanii czy Izraelu. Będą do nas sukcesywnie dojeżdżać. Co jest naszą dużą przewagą? To, że program Mike’a Taylora wdrażamy od kilku lat. W tych okienkach reprezentacyjnych spotykamy się na krótki czas, ale zawodnicy potrafią wkomponować się w system, bo go znają. Pytanie na jakim etapie są zawodnicy, w jakiej są formie. Tego dowiemy się kiedy będziemy już na miejscu. Ważne, że mamy dużo czasu na przygotowania. To duży komfort. Będziemy mieć bardzo dużo sparingów. PZKosz zagwarantował nam wszystko czego potrzebujemy - mówił trener Miłoszewski.

Plan meczów sparingowych reprezentacji Polski:

12 czerwca, Energa Cup 2021

Rosja - Tunezja

Polska - Meksyk

13 czerwca, Energa Cup 2021

mecz o III miejsce

finał

16 czerwca

godz. 20:00 Polska - Tunezja

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

Walka o Igrzyska w Kownie:

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał