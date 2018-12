Novak Djokovic rozpoczął sezon od zwycięstwa w pokazowym turnieju Mubadala World Tennis Championship w Abu Zabi. Lider światowego rankingu, który wygrał tę imprezę po raz czwarty, w finale pokonał Kevina Andersona z RPA 4:6, 7:5, 7:5.

Novak Djokovic / ALI HAIDER / PAP/EPA

Poprzednio Djokovic i Anderson zmierzyli się w listopadzie w półfinale kończącego sezon turnieju masters - ATP Finals w Londynie. Wówczas zawodnik z Bałkanów wygrał bez straty seta.



31-letni Serb wcześniej z sukcesu w Mubadala World Tennis Championship cieszył się w latach 2012-14. Poprzednią edycję opuścił.



Nieco wcześniej w sobotę rozegrano mecz o trzecie miejsce. Nie przystąpił do niego Hiszpan Rafael Nadal, który w półfinale uległ Andersonowi. W przypadku tenisisty z Majorki impreza w Abu Zabi była pierwszym występem od wrześniowego kreczu w półfinale US Open. Z kolejnych startów wykluczyły go kłopoty zdrowotne. W jego zastępstwie z Karenem Chaczanowem zmierzył się Austriak Dominic Thiem. Rosjanin zwyciężył 6:3, 4:6, 10-3.

