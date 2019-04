W wieku 85 lat zmarł w poniedziałek w szpitalu w Olsztynie Alojzy Jarguz, w przeszłości jeden z czołowych polskich sędziów piłkarskich. Prowadził mecze mistrzostw świata 1978 w Argentynie i 1982 w Hiszpanii.

Informację o śmierci byłego arbitra potwierdził Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Urodzony 19 marca 1934 roku Jarguz był pierwszym polskim arbitrem, który jako główny poprowadził mecz mistrzostw świata. Później tego zaszczytu dostąpili Ryszard Wójcik (1998) i Szymon Marciniak (2018). Kilku pełniło funkcję sędziów liniowych, m.in. Michał Listkiewicz w 1990 i 1994 roku.



O tym, że pojedzie na swój pierwszy mundial dowiedział się z telewizji. O nominacji dowiedziałem się z Dziennika Telewizyjnego, Tomasz Hopfer przeczytał moje nazwisko. Dla mnie było to ogromne zaskoczenie, bo nie byłem jeszcze sędzią z odznaką FIFA. Zamiast niej miałem polskie godło. Muszę przyznać, że dostać się do elity UEFA czy FIFA to niezwykle trudna rzecz - mówił Jarguz w styczniu 2018 roku, w wywiadzie udzielonym Onetowi.

W sumie Jarguz sędziował ponad 1200 meczów. W latach 70. i 80. był najbardziej znanym polskim arbitrem piłkarskim.