Piłkarze reprezentacji Węgier sprawili kolejną niespodziankę, wygrywając tym razem w Lipsku z Niemcami 1:0. Podopieczni Włocha Marco Rossi są bliscy awansu do turnieju Final Four Ligi Narodów z uważanej za najtrudniejszą grupy 3 dywizji A. W innym spotkaniu tej grupy, rozegranym w Mediolanie, Włochy pokonały Anglię 1:0.

Węgrzy świetnie się spisywali w "grupie śmierci", m.in. dwukrotnie wygrali z Anglią. W piątek w Lipsku prowadzili od 17. minuty, a na listę strzelców wpisał się napastnik FC Basel Ádám Szalai, który piłkę do siatki skierował... piętą. Asystę przy tej akcji zaliczył zawodnik RB Lipsk Dominik Szoboszlai.

O Final Four Węgrzy zagrają w poniedziałek w Budapeszcie z mistrzami Europy Włochami i do awansu wystarczy im remis.

Włosi w meczu będącym powtórką finału ostatnich mistrzostw Europy wygrali na stadionie San Siro z Anglikami 1:0 po trafieniu w 68. minucie kolegi klubowego Piotra Zielińskiego z Napoli, Giacomo Raspadoriego. Anglicy opuszczają elitę bez względu na wynik ich ostatniego meczu w Londynie z Niemcami.

Bośniacy wracają do elity

Piłkarze Bośni i Hercegowiny w poprzedniej edycji LN pożegnali się z elitą m.in. za sprawą biało-czerwonych. Teraz wracają do niej. Awans przypieczętowali wygraną przed własną publicznością z Czarnogórą 1:0. Gola strzelił tuż przed przerwą Ermedin Demirović. W innym meczu grupy B3 Finlandia zremisowała z Rumunią 1:1.

Do dywizji B awansowali z kolei Gruzini, którzy przed własną publicznością pokonali najgroźniejszego rywala - Macedonię Północną 2:0. Z dywizji C do B przenoszą się Estończycy po zwycięstwie w Tallinnie nad Maltą 2:1. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Rauno Sappinen z Piasta Gliwice.

Z Walią o utrzymanie

W czwartek polscy piłkarze przegrali w słabym stylu w Warszawie z Holendrami 0:2. Podopieczni Czesława Michniewicza będą walczyć o utrzymanie w dywizji A w niedzielę w Cardiff z Walią.

Turniej Final Four z udziałem czterech zwycięzców grup dywizji A rozegrany zostanie 14-18 czerwca 2023 roku. Tytułu nie obronią mistrzowie świata Francuzi. "Trójkolorowi" nie liczą się już w walce o pierwsze miejsce w grupie 1, w której o ten cel stoczą w niedzielę korespondencyjny pojedynek Chorwaci z Duńczykami.