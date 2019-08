Legia Warszawa o 20:00 zagra na własnym stadionie ze szkockim Glasgow Rangers w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Rywale Legii to drużyna, która sukcesywnie odbudowuje się po bankructwie, do którego doszło w 2012 roku. Mieliśmy dla was dwa podwójne zaproszenia na wieczorny mecz.

Radość Legii Warszawa po zdobytej bramce, podczas meczu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z KGHM Zagłębiem Lubin / Leszek Szymański / PAP

Legia Warszawa w drodze do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy pokonała już trzech rywali. To Europa FC z Gibraltaru, KuPS Kuopio z Finlandii i grecki Atromitos Ateny. Teraz poprzeczka wędruje zdecydowanie wyżej, bo Glasgow Rangers (Rangers FC).



to drużyna o zdecydowanie większym potencjale. Rangersi to także zespół z długą i ciekawą historią. Cieniem kładzie się na niej bankructwo z 2012 roku. Później drużyna trafiła na czwarty poziom szkockich rozgrywek i powolutku odbudowywała swoją pozycję. Rangersi wrócili do szkockiej Premier League w 2016 roku. Już rok później zajęli w lidze 3. miejsce, a od dwóch lat są wicemistrzami Szkocji. W tabeli oglądają jedynie plecy lokalnego rywala Celticu Glasgow. Teraz celem jest powrót do fazy grupowej europejskich rozgrywek i zdetronizowanie Celticu, który mistrzostwo Szkocji zdobywa nieprzerwanie od 2012 roku.

Odkąd Rangersi wrócili do Premier League dwukrotnie bili się w Lidze Europy. W roku 2017 odpadli w eliminacjach po porażce z FC Progres Niederkorn - drużyną z Luksemburga. Z kolei w poprzednim sezonie zagrali już w fazie grupowej rozgrywek. Przeszli przez wszystkie rundy eliminacyjne, by w grupie uzbierać solidne 6 punktów.

Glasgow Rangers to drużyna przyciągająca na trybuny swoją historią i wspaniałymi piłkarzami, którzy w przeszłości występowali w tym zespole. Wystarczy wspomnieć takich zawodników jak Tore Andre Flo, Ronald de Boer, Claudio Caniggia, Thomas Buffel, Dado Prso, Jerome Rothen czy Nacho Novo, który zresztą grał także w Legii. W ostatnich kilkunastu latach w ekipie Rangers grało zresztą zdecydowanie więcej piłkarzy znanych doskonale kibicom w Europie. Teraz takich gwiazd nie ma, ale kibice ustawiali się w długich kolejkach by kupić bilety na mecz Legii z Rangers. Także dlatego, że Legia zaczęła ostatnio grać lepiej, a fani mają nadzieję, że uda się pokonać Szkotów i awansować do fazy grupowej Ligi Europy.

***



Mieliśmy dla Was dwa podwójne vouchery na mecz. Aby zdobyć zaproszenia, trzeba było ułożyć krótką rymowankę, zapowiadającą mecz Legia Warszawa - Glasgow Rangers i wysłać ją na adres fakty@rmf.fm. Na Wasze maile czekaliśmy do południa. Wkrótce opublikujemy najciekawsze - nagrodzone voucherami - wpisy. Z autorami skontaktujemy się mailowo. Wydrukowane vouchery trzeba wymieniać w kasie na bilety.