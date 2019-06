Niespełna 20 milionów złotych wystarczyło, by zdobyć mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Tyle na wynagrodzenia wydał Piast Gliwice. Niemal 90 milionów złotych wydała druga w tabeli ekstraklasy Legia Warszawa. Stołeczny klub ósmy raz z rzędu zdominował finansowo polską ligę. Przychody Legii to 100 milionów złotych. Tak wynika z corocznego raportu firmy Deloitte.

Kibice Legii Warszawa / Leszek Szymański / PAP

Cała polska liga, czyli 16 klubów piłkarskich, warta jest 528 milionów złotych. To mniej niż rok i dwa lata temu, bo nasze kluby zaliczyły efektowne wpadki w pucharach i to źródło wyschło. Chodzi o brak jakichkolwiek premii z UEFA za grę w europejskich pucharach. W poprzednim okresie wyniosły one 25 milionów, a w rekordowym (578,9 mln) 2016 roku aż 93,2 milionów.

Odczuła to zwłaszcza Legia, której przychody spadły aż o 40 milionów złotych. Mimo to Legia miażdży finansowo inne kluby.

Drugi Lech zarobił 57 milionów złotych, trzecia Lechia - 48 milionów złotych. W tym roku pieniądze nie miały znaczenia na boisku, bo mistrz - Piast w tabeli przychodów był dopiero jedenasty.

Ten rok był zaskakujący, ale czasem też taka niespodzianka może się przydać. Każdy może wierzyć w to, że zdobędzie mistrzostwo Polski - mówi prezes Ekstraklasy Marcin Animucki.

W przyszłym roku - nowy kontrakt telewizyjny - da klubom 70 milionów złotych więcej.

Daleko nam jednak nie tylko do wielkiej piłkarskiej piątki, czyli lig hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej, angielskiej i niemieckiej, ale także do Danii, Portugalii czy Holandii, nie mówiąc już o Rosji czy Turcji. Do tych krajów porównywać możemy tylko frekwencję.

Średnia frekwencja na meczach ekstraklasy w sezonie 2018/19 wyniosła 8 878 tys. osób na spotkanie (spadek o 0,6 tys.). Najwyższą może się pochwalić Legia - 17,6 tys., druga jest Wisła Kraków - 16,1, a trzecia Lechia - 17,7. Na przeciwległym biegunie znalazło się zdegradowane Zagłębie Sosnowiec - 3,2.

Ranking polskich klubów piłkarskich na podstawie przychodów w 2018 roku:

1. Legia Warszawa 100,20 mln zł

2. Lech Poznań 57,14

3. Lechia Gdańsk 48,34

4. Jagiellonia Białystok 36,08

5. KGHM Zagłębie Lubin 35,99

6. Górnik Zabrze 31,75

7. Cracovia 31,29

8. Śląsk Wrocław 30,62

9. Wisła Kraków 26,53

10. Pogoń Szczecin 26,27

11. Piast Gliwice 24,92

12. Korona Kielce 19,91

13. Arka Gdynia 19,27

14. Wisła Płock 16,53

15. Miedź Legnica 12,56

16. Zagłębie Sosnowiec 10,56