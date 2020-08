Ararat Armenia przegrał z Omonią Nikozja 0:1 (0:0) w ramach I rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W kolejnej rundzie Cypryjczycy zmierzą się z Legią Warszawa. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej w 94. minucie piłkę do bramki skierował 17-letni Loizos Loizou.

Piłkarze Legii Warszawa / Leszek Szymański / PAP

Obie drużyny w regulaminowym czasie gry nie były w stanie strzelić bramki. Ta padła już na początku dogrywki. Eric Bautheac świetnie wypatrzył wybiegającego na czystą pozycję Thiago Ferreirę, a 17-latek z zimną krwią pokonał golkipera Araratu.

Do końca meczu wynik pozostał bez zmian i z awansu do dalszej fazy cieszyli się gracze Omonii Nikozja. W drugiej rundzie zmierzą się z Legią Warszawa, która we wtorek pokonała na własnym stadionie Linfield FC 1:0 (0:0).

Omonia Nikozja. Powrót trenera

Omonia Nikozja została w poprzednim sezonie mistrzem Cypru. Liga została przedwcześnie zakończona z powodu pandemii koronawirusa. W sezonie zasadniczym Omonia zajęła pierwsze miejsce przed mającym tyle samo punktów Anorthosisem. W grupie mistrzowskiej ligi cypryjskiej udało się rozegrać tylko jedną kolejkę. Swoje mecze wygrały zarówno Omonia Nikozja, jak i Anorthosis. Tytuł trafił do Nikozji dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich meczów - pisze Onet.

Dzięki awansowaniu do drugiej rundy Ligi Mistrzów, do Warszawy na chwilę wróci stary znajomy legionistów - Henning Berg. Norweg prowadzi drużynę z Nikozji od czerwca 2019 roku. Kilka lat wcześniej pracował w Legii. Ze stołeczną drużyną sięgnął po mistrzostwo i Puchar Polski.

Omonia miała już okazję grać z polską drużyną. W 2003 roku Omonia rywalizowała w eliminacjach Ligi Mistrzów z Wisłą Kraków. Biała Gwiazda rozprawiła się z mistrzem Cypru wygrywając 5:2 u siebie i remisując na wyjeździe 2:2.