W czwartek polskie hokeistki rozpoczną walkę o awans na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Polki zaczną turniej prekwalifikacyjny w Bytomiu, w którym zagrają z Koreą Południową, Meksykiem i Chińskim Tajpej. Bój o zwycięstwo zapowiada kapitan naszej kadry Karolina Późniewska, która zaznacza, że jest nauczona walki na lodzie. Gdy zaczynała trenować hokej 25 lat temu, musiała grać z chłopkami.

Gdy w środowisku hokejowym zapytamy o Karolinę Późniewską, usłyszymy, że to "legenda" lub osoba, "bez której nie byłoby kobiecej kadry hokeja".

Sama zawodniczka do tych wielkich słów podchodzi jednak z dystansem.

To chyba troszkę przesada. Nie mnie to oceniać. Ja robię swoje i gram w hokeja. A że to już tyle lat... Ile, nie wspomnę, bo aż jak pomyślę, to się za głowę łapię. Dopóki zdrowie pozwala, chcę pomagać i reprezentacji, i drużynie Polonii Bytom - mówi Późniewska w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Wojciechem Marczykiem.

"W starciach z chłopkami nie odpuszczałam"

33-letnia zawodniczka zaczynała sportową przygodę dokładnie ćwierć wieku temu. Mając wówczas 8 lat, poszła pierwszy raz na trening hokejowy Polonii Bytom.

Miałam na lodowisko dosłownie dwa kroki. Moja mama nadal tutaj mieszka. Ja mieszkałam od dziecka niedaleko lodowiska i całe dzieciństwo tu spędziłam. Hokej trenowali wszyscy moi koledzy, z którymi trzymałam się na podwórku. Powiedzieli mi: "Chodź z nami na trening". Kolega pożyczył mi łyżwy, weszłam na lód i tak już zostało. Powiedziałam mamie: "Mamo, będę grać w hokeja". Mama machnęła ręką, bo powiedziała, że pewnie za tydzień mi się znudzi, a ten tydzień przemienił się w 25 lat i tak to wygląda - mówi z uśmiechem kapitan kobiecej kadry hokeja, dodając, że mama zawsze się martwiła.

Ja też na lodzie w starciach z chłopkami nie odpuszczałam. Mama jednak chodziła na mecze i mnie oglądała. Czasem zdarzały się nawet bójki z chłopakami i wiem, że mama wtedy paznokcie obgryzała z nerwów. Na szczęście wszystko zawsze było ok. Nie miałam jakiś gorszych kontuzji na lodzie - przyznaje bytomianka. Walka meczowa z zawodnikami płci przeciwnej, którzy nie zamierzali po dżentelmeńsku ustępować Karolinie, przyniosła efekty.

Utrzymać się z samego hokeja nie sposób. Późniewska pracuje w sklepie

Życie Karoliny Późniewskiej kręci się wokół lodowiska im. Braci Nikodemowiczów w rodzinnym mieście.

Jako że kadrowiczki nie są w stanie utrzymać się tylko z grania i muszą łączyć to z pracą zawodową, Późniewska pracuje na bytomskim lodowisku.

Pracuję w sklepie ze sprzętem sportowym. Mamy tutaj na dole sklep, więc super się składa, bo i blisko na lodowisko, potem na trening i blisko potem do domu, więc tylko się cieszyć - wyjaśnia hokeistka i dodaje, że większość reprezentantek polski łączy grę z pracą.

Nikt na tym nie zarabia. To nie jest nasza główna praca, normalnie pracujemy. Dziewczyny się uczą i studiują. Można więc powiedzieć, że hokej jest naszym hobby. Kochamy to i gramy, bo bardzo nam na tym zależy. Życzę wszystkim dziewczynom, żeby kiedyś na tym zarabiały - podkreśla rozmówczyni RMF FM.

Mimo że mecze kobiecej kadry hokeja i ligowe spotkania Polonii Bytom przyciągają na trybuny sporą grupę kibiców, to ten sport w wykonaniu pań nadal jest w Polsce egzotyką.

Szkoda, że to cały czas stoi w miejscu. Wszyscy się starają, żeby to poszło do góry. Ten pierwszy krok był w 2021 roku. Wtedy zrobiłyśmy historyczny awans w kwalifikacjach. Gdzieś to otworzyło innym oczy. Potem chciały z nami grać sparingi wyżej notowane reprezentacje. To było fajne. Mam nadzieję, że jak ja skończę grać, to pójdzie to jeszcze wyżej - przyznaje Późniewska.

Pierwszy krok w kierunku igrzysk

W czwartek polskie hokeistki rozpoczną grę o awans na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech w 2026 roku. Biało-Czerwone powalczą z Koreą Południową, Meksykiem i Chińskim Tajpej.

Grałyśmy już nieraz z Meksykiem i dziewczyny tam potrafią grać w hokeja, więc nie można lekceważyć żadnej drużyny. Zobaczymy, co pokażą w tym roku. O Chińskim Tajpej nie wiem nic, kompletnie nic. Tylko wiem, że grałam kiedyś z dziewczynami z osiemnastki z juniorek. Nic więcej nie wiem, nie znam ich stylu gry, więc to dopiero będzie niespodzianka. Korea Południowa - grałyśmy z nimi często. Jest to przeciwnik na naszym poziomie. Może są faworytami, może my jesteśmy, nie wiemy, ale lód zweryfikuje wszystko i miejmy nadzieję, że to my wygramy z nimi w tym roku - podkreśla Karolina Późniewska.

Polki wystąpią w mocnym składzie, a do finałowej fazy kwalifikacji olimpijskich, która zaplanowana jest na luty przyszłego roku, awansuje tylko zwycięzca turnieju.

Harmonogram Turnieju:

Bytom, Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów

12.12, czwartek

Korea Południowa - Meksyk, godz. 14:30

Polska - Chińskie Tajpej, godz. 18:30

13.12, piątek

Chińskie Tajpej - Korea Południowa, godz. 14:30

Polska - Meksyk, godz. 18:30

15.12, niedziela

Meksyk - Chińskie Tajpej, godz. 12:15

Korea Południowa - Polska, godz. 16:15