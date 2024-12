Ze względu na duże zainteresowanie ogłoszono dodatkową datę koncertu Stinga w Polsce. Artysta zagra 21 października 2025 roku w PreZero Arenie Gliwice. Dzień wcześniej wystąpi w Krakowie.

/ Materiały prasowe

17-krotny laureat nagrody Grammy ponownie zaskakuje swoją trasą koncertową "STING 3.0" World Tour.

W towarzystwie wirtuoza gitary i wieloletniego współpracownika Dominica Millera oraz dynamicznego perkusisty Chrisa Maasa (Mumford & Sons, Maggie Rogers) zespół zaprezentuje najznakomitsze hity i rzadko wykonywane utwory z ponadczasowej dyskografii Stinga.

W ramach trasy koncertowej w Europie odbędą się dwa koncerty w Polsce: 20 października 2025 roku w TAURON Arenie Kraków oraz 21 października 2025 roku w PreZero Arenie Gliwice.

Światowa trasa koncertowa "STING 3.0" rozpoczęła się tego lata w Europie, a niedawno zakończyła swoją północnoamerykańską odsłonę, zdobywając entuzjastyczne recenzje.



/ Materiały prasowe

Przedsprzedaż biletów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 12 grudnia o godz. 12:00.

Sprzedaż ogólna zaczyna się w piątek, 13 grudnia o godz. 12:00 na www.LiveNation.pl.

Sting - artysta niezwykły

Znany ze swojej przełomowej twórczości zarówno jako solowy artysta, jak i lider oraz autor piosenek kultowego zespołu The Police, Sting, nieustannie przesuwa granice muzycznej innowacji w trakcie swojej błyskotliwej kariery.

Trasa "STING 3.0" otwiera nową, dynamiczną erę, prezentując utwory z jego obszernego katalogu w świeżym ujęciu tria instrumentalnego. Zainspirowała także powstanie nowego utworu "I Wrote Your Name (Upon My Heart)", zmiksowanego przez czterokrotnego laureata Grammy, Roberta Ortona, i wydanego przez Cherrytree MusicCompany/Interscope Records.

Kariera Stinga jako jednego z najbardziej charakterystycznych solowych artystów na świecie przyczyniła się do zdobycia znakomitych zasług i wyróżnień, m.in. wprowadzenie do Rock and Roll Hall of Fame, 17 nagród GRAMMY czy ponad 100 milionów sprzedanych albumów na całym świecie.

Sting jako kompozytor, piosenkarz i autor tekstów, aktor, autor i aktywista otrzymał również Złoty Glob, cztery nominacje do Oscara, nominację do nagrody Tony, nagrodę Billboard Magazine’s Century Award i Kennedy Center Honors.