Słynny argentyński piłkarz Lionel Messi opuszcza Barcelonę - poinformował hiszpański klub. Wprawdzie obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie nowego kontraktu, ale na przeszkodzie, jak oświadczono, stanęły przepisy finansowe hiszpańskiej ligi.

Mimo że FC Barcelona i Lionel Messi osiągnęli porozumienie i miały wyraźny zamiar podpisać dziś nowy kontrakt, nie może się to zdarzyć z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych (przepisy hiszpańskiej La Liga) - poinformowała Barcelona w oświadczeniu.



Klub wyraził "wdzięczność zawodnikowi za jego wkład w rozwój klubu" i życzy mu "wszystkiego najlepszego na przyszłość w życiu osobistym i zawodowym".



Messi, który dołączył do zespołu młodzieżowego Barcelony w wieku 13 lat, jest najlepszym strzelcem w historii klubu z Camp Nou, z 672 golami w 778 meczach we wszystkich rozgrywkach.