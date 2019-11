Już 19 reprezentacji zapewniło sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Wśród nich jest Polska. Jak wyliczył Onet, piłkarze Jerzego Brzęczka mają już tylko iluzoryczne szanse na losowanie z pierwszego koszyka ME.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek / Leszek Szymański / PAP

Kluczowe dla sytuacji Polaków okazało się wysokie zwycięstwo Hiszpanii nad Rumunami (5:0). Jak wyliczył Onet, losowanie z pierwszego koszyka jest już możliwe tylko wtedy, gdy Niemcy przegrają z Irlandią Północną a Polacy pokonają Słowenię różnicą najmniej dziewięciu bramek.

Awans na mistrzostwa Europy uzyskały już reprezentacje: Belgii, Rosji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Ukrainy, Anglii, Czech, Francji, Turcji, Finlandii, Szwecji, Austrii, Chorwacji, Holandii, Niemiec i Portugalii.

Pierwsze takie Euro

Mistrzostwa Europy 2020 po raz pierwszy, zamiast korzystać z formatu, w którym jeden z krajów jest gospodarzem imprezy, zostaną rozegrane na 12 stadionach w 12 różnych krajach. Z tego powodu losowanie będzie miało specyficzny przebieg. Gospodarze, którzy zdołali awansować, zostają bowiem automatycznie przydzieleni do konkretnych grup. Do tego dochodzą zastrzeżenia natury politycznej, np. w jednej grupie nie może znaleźć się Rosja i Ukraina



Losowanie odbędzie się 30 listopada, pomimo że nie będą jeszcze znani wszyscy uczestnicy imprezy. Wiosną odbędą się baraże w oparciu o miejsca zajęte w piłkarskiej Lidze Narodów. Wyłonią one cztery ostatnie ekipy, które w losowaniu będą przedstawione jako zwycięzcy czterech ścieżek - od A do D.

Możliwe scenariusze

Najbardziej prawdopodobny scenariusz, czyli Polska w koszyku drugim, oznacza, że "Biało-czerwoni" nie zagrają w grupie B (mecze rozgrywane w Kopenhadze i Sankt Petersburgu), bo na pewno w drugim koszyku znajdzie się też Rosja lub Dania.