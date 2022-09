Piłkarska reprezentacja Danii na mistrzostwach świata w Katarze wystąpi w specjalnych koszulkach, które mają być formą protestu przeciwko łamaniu praw człowieka w Katarze. Turniej rozpocznie się 20 listopada.

Koszulki zostały zaprezentowane przez sponsora technicznego firmę Hummel. Oświadczenie w sprawie strojów pojawiło się w mediach społecznościowych. "Dzięki nowym koszulkom reprezentacji Danii chcieliśmy przekazać podwójną wiadomość. Inspirowaliśmy się nie tylko Euro 92, oddają hołd największemu sukcesowi piłkarskiemu Danii, ale to także protest przeciwko Katarowi i jego łamaniu praw człowieka" - przekazał sponsor.

"Dlatego stonowaliśmy wszystkie szczegóły nowych koszulek w tym nasze logo i kultowe szewrony. Nie chcemy być widoczni podczas turnieju, który kosztował życie tysięcy ludzi. Cały czas wspieramy drużynę narodową, ale to nie to samo, co wspieranie Kataru jako kraju-gospodarza" - dodano.

Trzeci komplet strojów Duńczyków jest wyjątkowo czarny. "Chociaż przez cały czas wspieramy duńską drużynę narodową, to nie należy to mylić ze wsparciem turnieju, który kosztował życie tysięcy ludzi" - napisała firma Hummel w kolejnym oświadczeniu.

Reprezentacja Danii swoje zmagania w turnieju rozpocznie 22 listopada, kiedy zagra z Tunezją. Ponadto w grupie D Duńczycy zmierzą się z Francją i Australią.