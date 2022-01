Dziewięciokrotny zwycięzca Australian Open Novak Djokovic poinformował, że będzie bronił tytułu w zbliżającym się turnieju wielkoszlemowym w Melbourne. Serb został zwolniony z obowiązku szczepienia przeciw Covid-19 z powodów medycznych.

"Spędziłem fantastyczny czas z bliskimi, a dziś ruszam na Antypody ze zwolnieniem ze szczepienia" - napisał na Instagramie.

Djokovic nie ujawniał, czy przyjął szczepionkę na koronawirusa. Pod koniec listopada dyrektor Australian Open Craig Tiley potwierdził, że wszyscy uczestnicy zawodów będą musieli być zaszczepieni przeciwko Covid-19. Wyjątkiem będzie zwolnienie z powodów medycznych wydane przez niezależny panel ekspertów.



Jeśli Djokovic zwycięży w nadchodzącej edycji Australian Open, będzie to jego 21. wielkoszlemowy tytuł. Teraz jest na pierwszym miejscu ex aequo ze Szwajcarem Rogerem Federerem i Hiszpanem Rafaelem Nadalem.



Turniej w Melbourne odbędzie się od 17 do 30 stycznia. Wśród rozstawionych są Iga Świątek (9.) i Hubert Hurkacz (9.), zaś w turnieju głównym (bez konieczności gry w eliminacjach) znalazły się także Magda Linette i Magdalena Fręch.