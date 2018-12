Przed wielką szansą stoi 18-letni Sebastian Walukiewicz: środkowy obrońca Pogoni Szczecin przechodzi przed świętami testy medyczne w Cagliari Calcio. Do klubu włoskiej Serie A - obecnie zajmującego 13. miejsce w tabeli - Polak przeniesie się prawdopodobnie po zakończeniu obecnego sezonu Ekstraklasy.

Piłkarz Pogoni Szczecin Sebastian Walukiewicz (w centrum) oraz Wołodymyr Kostewycz i Christian Gytkjaer z Lecha Poznań w październikowym meczu Ekstraklasy / Lech Muszyński / PAP

O testach Walukiewicza w Cagliari poinformował dziennikarz włoskiego Sky Sports 24 Gianluca Di Marzio.

We wpisie na Twitterze poinformował on, że młody polski zawodnik przybył w sobotę rano do rzymskiej kliniki Villa Stuart.

Zdradził również, że rywalizację o 18-letniego stopera Cagliari wygrało z Genoą i Borussią Dortmund.

Z drugiej strony prezes Pogoni Jarosław Mroczek zapewnił w rozmowie z Danielem Trzepaczem, dziennikarzem portalu www.pogonsportnet.pl, że Walukiewicz zostanie w Szczecinie do lata 2019.

Więcej powiem w poniedziałek, gdy znane będą wyniki testów. Nie ma co ukrywać, że Sebastian jest we Włoszech. Chciałbym jednak silnie podkreślić, że Walukiewicz zostanie z nami do lata - zaznaczył Mroczek.

W wieku 13 lat sprowadzony przez Legię, w Ekstraklasie zadebiutował w barwach Pogoni

Urodzony w kwietniu 2000 roku w Gorzowie Wielkopolskim Sebastian Walukiewicz w wieku 13 lat został sprowadzony do Warszawy przez Legię. Cztery lata później trafił do Pogoni Szczecin, w której barwach zadebiutował w rozgrywkach Ekstraklasy dwa dni po swoich 18. urodzinach: na boisko wszedł wówczas na osiem ostatnich minut meczu przeciwko Legii.

Jeszcze w końcówce poprzedniego sezonu rozegrał dwa spotkania ekstraklasowe w pełnym wymiarze, a w tym sezonie stał się podstawowym piłkarzem ekipy prowadzonej przez trenera Kostę Runjaica. Od początku ligowych zmagań rozegrał 18 spotkań - z czego 17 w pełnym wymiarze czasowym.