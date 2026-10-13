Zembaczyński: Polskie służby wiedziały, że Izrael ma dostęp do danych z Pegasusa

RMF24

„Mieli pełną świadomość” - tak Witold Zembaczyński z Sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa odpowiedział na pytanie, czy CBA i przedstawiciele polskich służb za czasów rządów PiS, kupując dostęp do systemu Pegasus, mieli świadomość, że dane podsłuchiwanych Polaków będą dostępne dla izraelskiej firmy NSO i wpłyną na izraelskie serwery. „Wiedzieli, że system wraz ze swoimi modułami nie jest pod pieczą państwa polskiego i że to broń na cudzej smyczy” - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Słuchaj Radia RMF24 >>>

„Broń na cudzej smyczy”. Zembaczyński o zakupie Pegasusa przez polskie służby

Żeby doszło do sprzedaży cyberbroni o nazwie Pegasus, trzeba było uzyskać zgodę eksportową izraelskiego ministerstwa obrony. Spółka NSO była utworzona przez emerytowanych funkcjonariuszy Mosadu, Ammanu (izraelskiego wywiadu zagranicznego i izraelskiego wywiadu wojskowego - przyp. red.). (…) Nie poruszamy się w sferze domysłów, poruszamy się na dowodach - powiedział gość Rozmowy o 7 w Radiu RMF24.

Liczba podsłuchiwanych jest znacznie większa, ale te dane nie zostaną upublicznione, bo te osoby tego sobie nie życzą (...). Pegasus to jest największa akcja wywiadowcza Izraela w historii tego państwa - dodał Witold Zembaczyński.

Piotr Salak pytał, jak duży był wyciek danych. To nie był wyciek. To był system. (…) Wszystkie dane, które zostały zgromadzone przez system Pegasus, były po stronie izraelskiej - podkreślił nasz gość.

Premier Donald Tusk mówi o dziesiątkach tysięcy danych wrażliwych obywateli polskich.

To jest skala tego typu. Dlatego, że jeżeli się zwróci uwagę na to, w jaki sposób działał Pegasus, on wykraczał poza zgodę sądu. Czyli to nie była tylko kontrola w czasie. On zasysał wszystko, co figurant miał na telefonie. W przypadku Brejzy było to osiemdziesiąt tysięcy samych wiadomości tekstowych. Tak że proszę zobaczyć, że liczba danych tyczy się dziesiątek tysięcy różnych zapisów maili, SMS-ów, zdjęć, danych uzyskanych poprzez używanie za pomocą Pegasusa aparatu telefonu, mikrofonu, danych lokalizacyjnych. To wszystko lądowało na tych serwerach (...) - poinformował Witold Zembaczyński z Sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa.

Gość rozmowy o 7 w Radiu RMF24 był też pytany o konkretną liczbę osób podsłuchiwanych Pegasusem. Nieoficjalnie mówiło się o 578 osobach.

„Mamy do czynienia ze zbrodnią stanu”

To jest (…) jedyna liczba, jaka się tu pojawiła - to jeszcze za czasów ministra Bodnara. On tę liczbę rzucił, ale ta liczba jest znacznie większa. Natomiast chcę powtórzyć, że nazwiska nie zostaną upublicznione z bardzo prostej przyczyny. Wiele osób, które są ofiarami Pegasusa, nie życzy sobie tego, żeby ich nazwisko było przedstawiane, bo zaraz jacyś ich przeciwnicy będą uważali: "A to ty musiałeś być jednak przestępcą, skoro używano wobec ciebie Pegasusa". Na to nie pozwolimy. Chodzi o to, żeby wtórnie nie wiktymizować nikogo. Natomiast ta liczba nie jest liczbą zamkniętą, nie jest skończoną liczbą. Proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu trwa jeszcze prokuratorskie śledztwo - powiedział polityk.

W obliczu tego, że mamy do czynienia ze zbrodnią stanu, w którym państwo w pośpiechu kupuje cyberbroń na smyczy obcego wywiadu, naprawdę ta liczba jest wtórna - dodał.

„To był system machiny informatycznego zła”

Ta rozmowa jest o tym, że kupili cyberbroń, która była na smyczy obcego państwa i do tego używali ją absolutnie poza zgodą sądową, co również udowodniliśmy w raporcie, że sędziowie nie wiedzieli, na co wydają zgodę. Nie wiedzieli, że mowa jest o systemie, który zaciąga całość informacji. Nie wiedzieli, udzielając na przykład zgody na podsłuch telefoniczny, że w mniemaniu specsłużby to jest po prostu wyssanie z telefonu, jak Nosferatu, po prostu wszystkiego, co w nim było. To był naprawdę system machiny informatycznego zła. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że w ręce tych samych ludzi, takiego Wąsika, Kamińskiego i tej całej ekipy trafia, trafiają współczesne narzędzia sztucznej inteligencji, które są czasami równie potężne jak Pegasus. To jest przerażająca wizja - powiedział gość Rozmowy o 7 w Radiu RMF24.

Czy w tej chwili polskie służby mają narzędzia typu Pegasus?

Oczywiście nie mają narzędzia typu Pegasus. Nie ma według mojej wiedzy w użyciu polskich służb narzędzi bez akredytacji - powiedział Zembaczyński.

To była broń do walki wewnętrznej

Od początku były zablokowane numery, należące do rosyjskich, białoruskich abonamentów. W ogóle nie było możliwości korzystania tego w Stanach, w Izraelu. Więc to była broń do walki wewnętrznej, a nie przeciwko szpiegom (...). Serwery pośredniczące i wtyczka po stronie Izraela (...). Dobrze wiedzieli, co nim robią, że walczą opozycją, z dziennikarzami i prawnikami, niewygodnymi prokuratorami, sędziami, a nie z żadnym terroryzmem - podsumował polityk.

Sądy nie wiedziały, na co dają zgodę. Szokujące kulisy raportu sejmowej komisji ws. Pegasusa System Pegasus działał bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, a dane pozyskiwane za jego pomocą opuszczały terytorium Polski – mówiła szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka, przedstawiając raport z prac…

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24 >>>