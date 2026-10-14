„Wtedy spodziewam się decyzji”. Wiceszefowa MON o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce

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„Prezydent USA Donald Trump od dłuższego czasu daje sygnały, (…) odnosi się do bazy w Polsce. Ale będzie to faktem, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument. (…) Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada jego wynik trafi do Pete’a Hegsetha, a na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji” – powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON, w Porannej rozmowie w RMF FM.

Co z bazą wojskową USA w Polsce?

My na poziomie administracji rządowej współpracujemy ze stroną amerykańską. Amerykanie widzieli potencjalne lokalizacje, teraz przygotowujemy ustawę. To wszystko się dzieje – mówiła wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w kontekście amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Przekazała, że z jej rozmowy z gen. Alexusem Grynkewichem, głównodowodzącym wojskami NATO w Europie, wynika, że patrzy on na ten projekt optymistycznie, więc „ta sprawa powinna się wyjaśnić w ciągu kilku miesięcy”.

Cieszę się, że tutaj Pałac Prezydencki i rząd mówią jednym głosem – dodała.

Baza amerykańska na polskim terenie to znaczący wzrost naszego bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo kosztuje. My jesteśmy gotowi za tę bazę zapłacić – stwierdziła w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy wojsk sojuszniczych, z czego największą część stanowią Amerykanie. Choć liczba wojsk rotacyjnych uległa ostatnio zmniejszeniu, wiceministra zapewniła, że nie ma powodów do niepokoju.

Nie zdziwiłabym się też, gdyby Amerykanie nieco zmniejszyli swoją obecność na kontynencie. Natomiast uważam, że nie będzie to dotyczyło naszej części kontynentu – oceniła.

Obowiązkowa służba wojskowa wróci?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka odniosła się do sondażu pracowni Opinia24 dla RMF FM ws. przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Wiceministra przyznała, że w resorcie trwają dyskusje na temat różnych scenariuszy.

Ja jako Magdalena Sobkowiak-Czarnecka akurat jestem zwolenniczką, ale też mam kolegów, którzy są absolutnie przeciwni. Także dyskusja trwa – mówiła.

Podkreśliła, że jej zdaniem służba powinna obejmować zarówno kobiety, jak i mężczyzn, choć najpierw należy dać szansę ochotnikom.

Modernizacja armii i wyzwania przemysłu zbrojeniowego

Wiceministra odniosła się również do pytań o realizację programu antydronowego SAN oraz o kondycję firm zbrojeniowych. Zapewniła, że harmonogramy są realizowane, a Agencja Uzbrojenia „trzyma rękę na pulsie”. Dodała, że firmy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, takie jak APS czy WB Electronics, zostały wpisane na listę firm strategicznych.

Trwa także rywalizacja o lokalizację centrum serwisowego pocisków. Polska przeszła pierwszy etap i jej wniosek został najlepiej oceniony przez firmę Lockheed Martin.

Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć – stwierdziła Sobkowiak-Czarnecka i dodała, że „jej wpływ na to już się zakończył”.

Jej zdaniem, „nasz bardzo silny atut” to najlepiej przygotowany projekt i zrozumienie ze strony amerykańskiej.

Opóźnienia w dostawach uzbrojenia

Wiceministra przyznała, że Polska, podobnie jak inne kraje, zmaga się z opóźnieniami w dostawach pocisków do systemów HIMARS i Patriot.

Nie jest tajemnicą, że Amerykanie mają problem dzisiaj z wyprodukowaniem pocisków na własne potrzeby. (...) Wojna w Iranie bardzo nadwyrężyła sytuację w magazynach w Stanach Zjednoczonych, zaczynają być one puste – wskazała.

Opóźnienia wynoszą obecnie „kilka, kilkanaście miesięcy”, a Polska zabiega o jak najwyższe miejsce w kolejce oraz o rozwój koprodukcji w Europie.

Jeżeli Amerykanie dzisiaj nie zdecydują się na koprodukcję, to w moim odczuciu Europa zacznie szukać systemów alternatywnych, a takie zaczynają się pojawiać na świecie – oceniła.

Wkrótce pojawi się szersze omówienie rozmowy. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie umknęła Ci żadna rozmowa w RMF FM.