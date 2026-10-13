System antydronowy SAN zagrożony? Na to pytanie odpowie wiceszefowa MON

RMF24

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W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką o sytuację spółki Advanced Protection Systems, jednego z kluczowych podwykonawców programu SAN. Czy problemy z płynnością finansową firmy mogą zagrozić terminowej realizacji kontraktu? Jaki rząd ma plan awaryjny na wypadek trudności z wykonaniem zamówienia?

Poruszymy również kwestię ewentualnego wejścia zagranicznego inwestora do spółki oraz wykorzystania środków z europejskiego programu SAFE. Czy pierwsze elementy systemu SAN trafią do Wojska Polskiego jeszcze w 2026 roku?

Porozmawiamy także o planach utworzenia w Polsce centrum utrzymania pocisków przechwytujących PAC-3 MSE do systemów obrony powietrznej Patriot. Na jakim etapie są negocjacje i jakie znaczenie dla ich powodzenia miało zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego? Czy Polska ma realną szansę wygrać rywalizację o tę inwestycję?

Zapytamy również o zapowiadane opóźnienia w dostawach pocisków PAC-3 MSE oraz możliwe przesunięcia w realizacji kontraktów na wyrzutnie HIMARS. Jakie konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski może mieć opóźnienie dostaw amerykańskiego uzbrojenia i czy resort obrony ma plan, który pozwoli ograniczyć skutki tych problemów?

Poruszymy także temat Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Polska doczeka się dokumentu, który wyznaczy długofalowe priorytety w dziedzinie obronności i pozwoli lepiej skoordynować zakupy uzbrojenia, rozwój infrastruktury oraz finansowanie armii?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM.

Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom. Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Zachęcamy do zadawania pytań gościom Porannej rozmowy w RMF FM również na naszym kanale YouTube.