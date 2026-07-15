Rosną koszty ogrzewania. Czy rząd zareaguje?

RMF24

Co z cenami pelletu przed zimą? Czy Polska wyhamuje unijny ETS? Jaka przyszłość czeka Unię Centrum? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu i środowiska, przewodniczącą Unii Centrum. Zapraszamy!

Ceny pelletu ponownie rosną. Za tonę paliwa, którym ogrzewanych jest blisko 450 tys. polskich domów, trzeba zapłacić już nawet 2100 zł. Czy rząd zwiększy podaż drewna, by zahamować wzrost cen pelletu?

Zapytamy też o reformę unijnego systemu handlu emisjami ETS i o to, czy Polsce uda się zablokować niekorzystne dla przemysłu zmiany. W rozmowie nie zabraknie pytań o system kaucyjny czy nową odsłonę programu „Czyste Powietrze”.

Nie zabraknie pytań politycznych. Czy Unia Centrum wystartuje wspólnie z Koalicją Obywatelską w wyborach parlamentarnych w 2027 roku?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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