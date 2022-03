"Decyzję Ministra Czarnka traktujemy jako pogwałcenie autonomii Uniwersytetu Wrocławskiego" - napisano w uchwale Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego przyjętej w reakcji na odwołanie przez szefa resortu MEiN rektora tej uczelni prof. Przemysława Wiszewskiego.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim / Maciej Kulczyński / PAP

9 marca decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wygaszony został mandat rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysława Wiszewskiego. Decyzja ta miała związek z wnioskiem przewodniczących związków zawodowych działających na uczelni. Związkowcy wskazywali, że w 2020 roku rektor wykonał bez zgody rady uczelni trzy umowy, za które otrzymał wynagrodzenie.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, w reakcji na odwołanie rektora, przyjął w środę uchwałę, w której podkreślono, że "nieuniknionym skutkiem tej decyzji będzie wprowadzenie (...) uczelni w trwający kilka miesięcy stan niepewności i spowolnienie realizowanych w ostatnich dwóch latach zmian usprawniających jej funkcjonowanie".

"Decyzja Ministra Czarnka została ogłoszona w okresie ogromnych napięć związanych z aktualną sytuacją w Polsce i w Europie. W tym czasie szczególnie ważne jest skupienie się władz Uniwersytetu na pojawiających się nagłych i pilnych wyzwaniach, wymagających podejmowania szybkich i kompetentnych decyzji" - zaznaczono.

W uchwale podkreślono, że Senat traktuje decyzję ministra "jako pogwałcenie autonomii Uniwersytetu Wrocławskiego". "Zgodnie ze statutem UWr jedną z kompetencji Rady UWr jest monitorowanie zarządzania uczelnią. Zgodnie ze swymi kompetencjami Rada Uniwersytetu Wrocławskiego w uchwale z dnia 9 lutego 2021 r. wyraziła akceptację dla dodatkowych zajęć prof. Wiszewskiego na cały okres kadencji rektora, a następnie potwierdziła to w piśmie do ministra z dnia 7 lutego 2022 r. Minister Czarnek swoją decyzją zakwestionował autonomię Uniwersytetu Wrocławskiego w rozstrzyganiu wątpliwości co do postępowania Rektora" - napisano.