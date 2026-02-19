Budowa lub remont wiąże się z powstaniem znacznej ilości odpadów – od gruzu i resztek materiałów, po stare meble, styropian czy płyty gipsowe. Ich nieprawidłowe składowanie może skutkować wysokimi karami. Jak legalnie i sprawnie pozbyć się gruzu oraz innych odpadów poremontowych?

/ Materiały prasowe

Czym są odpady budowlane i jak je klasyfikować?

Odpady budowlane to szeroka kategoria obejmująca zarówno czysty gruz, jak i materiały zmieszane. Należą do niej m.in.:

● gruz betonowy, ceglany i ceramiczny,

● płyty gipsowo-kartonowe,

● fragmenty tynków i zapraw,

● styropian budowlany,

● opakowania po farbach, klejach i zaprawach,

● folie, styczniki, rury PVC,

● zużyte wyposażenie i demontowane elementy (np. drzwi, okna, kafle).

Każda z tych frakcji może wymagać innego rodzaju pojemnika.

Czy można wyrzucić gruz do śmietnika?

Nie. Zwykłe pojemniki na odpady komunalne nie są przeznaczone do składowania odpadów budowlanych. Wyrzucenie gruzu lub innych pozostałości po remoncie do śmietnika grozi karą finansową, koniecznością pokrycia kosztów wywozu, a w skrajnych sytuacjach również odpowiedzialnością karną.

Aby postępować zgodnie z prawem, najlepiej skorzystać z usług firm zajmujących się odbiorem odpadów budowlanych. Można także samodzielnie zawieźć je do PSZOK-a (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), choć jest to rozwiązanie mniej komfortowe.



Jak szybko pozbyć się gruzu?

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest wynajęcie kontenera na odpady. Taka usługa obejmuje podstawienie kontenera pod wskazany adres, jego odbiór oraz przekazanie zawartości do dalszego zagospodarowania. W zależności od rodzaju odpadów możesz wybrać:

● kontener na czysty gruz - tańsza opcja przy jednorodnym materiale,

● kontener na odpady zmieszane poremontowe,

● kontener na gabaryty, na przykład gdy chcesz się pozbyć mebli czy innych dużych przedmiotów.

Kontener na śmieci we Wrocławiu i w całym województwie dolnośląskim wynajmiesz w firmie EKO-LOGIS. Samo zamówienie jest bardzo proste - zrealizujesz je telefonicznie lub online, w kilka chwil i bez wychodzenia z domu.

/ Materiały prasowe

Ile kosztuje wynajem kontenera? W praktyce może być to rozwiązanie tańsze niż zawiezienie pozostałości po remoncie do punktu PSZOK. Transport ciężkich i nieporęcznych materiałów jest trudny, a punkty są czynne tylko w wybranych godzinach. Mieszkańców może obejmować limit wagowy (np. do 500 kg na gospodarstwo domowe rocznie), dlatego PSZOK sprawdza się głównie przy drobnych remontach.



Na co zwrócić uwagę, zamawiając wywóz gruzu?

Przed zamówieniem usługi warto przemyśleć:

● jaki typ odpadów będzie składowany - firmy różnicują cennik w zależności od rodzaju odpadu (czysty gruz, zmieszane odpady budowlane, gabaryty),

● ile miejsca zajmą pozostałości - w EKO-LOGIS dostępne są kontenery o pojemności od 2 do nawet 36 m³, dlatego łatwo dobrać rozwiązanie do skali prac.

● czy potrzebne będzie pozwolenie -na terenie prywatnym nie ma takiej potrzeby, jednak w przypadku ustawienia kontenera na drodze publicznej lub chodniku, może być wymagane zgłoszenie do zarządcy terenu,

● czas wynajmu - standardowy czas podstawienia to od 3 do 7 dni, ale zwykle możliwa jest elastyczna zmiana zakresu usługi.