Wyjątkowe, blisko 100-letnie zdjęcia górniczych wyrobisk w Wałbrzychu przypadkowo odkryte na pchlim targu. Od piątku będzie mógł zobaczyć je każdy.

Unikatowe zdjęcia pokazująca pracę gwarków w przedwojennym Waldenburgu trafiły do Starej Kopalni w Wałbrzychu dwa lata temu. Wcześniej kolekcjonerzy z Niemiec kupili fotografie na pchlim targu w Augsburgu. Od piątku część kolekcji dotyczącej wałbrzyskich kopalni będzie można oglądać na specjalnej wystawie. Specjaliści nie mają wątpliwości, to bardzo rzadkie zdjęcia, teoretycznie nie powinny powstać.

Wszystko wskazuje na to, że zdjęcia zostały wykonane w latach 20. lub na początku lat 30. ubiegłego wieku. Sugerują to sprzęty uchwycone na fotografiach.

Blisko stuletnie zdjęcia, cztery lata temu pojawiły się na pchlim targu w Augsburgu. Tam kolekcję, składającą się także z fotografii spoza Waldenburga kupiło dwóch kolekcjonerów. Mężczyźni rozpoczęli śledztwo, by sprawdzić skąd pochodzą fotografie. Tak dotarli do Wałbrzycha. Dwa lata temu kolekcję dotyczącą przedwojennego Waldenburga pozyskało muzeum. W sumie to sto negatywów wykonanych na szklanym podłożu.

Mają one blisko sto lat. Zostały wykonane ówczesną techniką na szklanym podłożu specjalną emulsją – przyznaje Łukasz Chruszcz ze Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Zdjęcia są sporą ciekawostką historyczną, bo obowiązywał wówczas zakaz wykonywania fotografii w kopalnianych wyrobiskach. W tym przypadku jednak fotografie powstały, mógł mieć na to wpływ kryzys z lat 30.

Mogło dojść do takiej sytuacji, że mamy koniec lat 20., początek lat 30., wielki kryzys gospodarczych, kopalnia, w której wykonywano te zdjęcia nie funkcjonowała, możliwe, że to jest ten punkt zaczepienia. Fotograf prawdopodobnie był europejskim globtroterem, bo kolekcja to są nie tylko zdjęcia z Wałbrzycha, ale także z północy kraju – mówi Chruszcz.

Autor zdjęć pozostaje jednak anonimowy. Pracownicy muzeum sprawdzili dostępne listy ówczesnych fotografów, nic nie wskazuje na to, że byli oni autorami unikatowych fotografii gwarków.

Na zdjęciach widać przede wszystkim górniczą pracę, eksploatację węgla, obudowę wyrobisk czy wykorzystywany sprzęt. Są oczywiście także sami górnicy.

Wernisaż unikatowych zdjęć zaplanowano 13 maja o godzinie 18.00 w Starej Kopalni w Wałbrzychu w budynku B10. Fotografie będą tam prezentowane na stałej wystawie. Turyści mogą zobaczyć nie tylko wywołane zdjęcia, ale także część oryginalnych, szklanych negatywów.

