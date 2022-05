​Książki, ubrania, zabawki i żywność - m.in. te rzeczy można zabierać i przynosić do pierwszej w Warszawie Dzielni. Na Saskiej Kępie dziś ruszyło miejsce, w którym mieszańcy będą się wymieniać przedmiotami i produktami w dobrym stanie, z których mogą skorzystać inni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z jednej strony jest to przestrzeń do dzielenia się, jak sama nazwa wskazuje, ale chodzi przede wszystkim o współpracę. Wszyscy mamy wspólny cel, żeby mieć gdzie mieszkać, żeby nasza planeta miała się jak najlepiej. Dzielenie się nadmiarem rzeczy, które mamy, jest najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Nic nas to nie kosztuje. Możemy oddać, zamiast wyrzucić, a zanim kupimy, skorzystać z czegoś, co ktoś już ma. I te rzeczy mogą krążyć - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM, Magdaleną Grajnert, Areta Szpura, inicjatorka Dzielni.

Godziny otwarcia Dzielni

Obiekt uruchomiony przy ulicy Berezyńskiej 27 będzie czynny przez pięć dni w tygodniu, od wtorku do piątku, w godzinach 17-20 oraz w soboty w godzinach 12-16.

Dzielnia będzie nie tylko miejscem współdzielenia, ale także ośrodkiem edukacji ekologicznej oraz przestrzenią, w której będą powstawały lokalne inicjatywy i wzmacniały się sąsiedzkie więzi - podkreśla Karolina Zdrodowska ze stołecznego magistratu.

Kawiarenki naprawcze

W przyszłości, obok Dzielni, mają powstać również kawiarenki naprawcze - miejsca, w których specjaliści, albo amatorzy, będą naprawiać rzeczy, które mogą jeszcze posłużyć innym, a których właścicielom nie opłaca się naprawiać. Planowane są też spotkania z pasjonatami, którzy będą się dzielić swoją wiedzą na temat uprawy roślin czy szydełkowania.

Oczywiście nie trzeba mieszkać na Saskiej Kępie, żeby tu przyjść i skorzystać z tego miejsca. Zachęcamy do przejrzenia szaf, do porządków i przyniesienia nam rzeczy. I oczywiście od razu skorzystania z tego, co tu jest, żeby nie wyjść z pustymi rękoma - mówi Areta Szpura.

Dzielnia powstała w ramach pilotażowego projektu "Podaj Dalej", którego celem jest promocja filozofii zero waste i ekonomii współdzielenia.