Papugi ukryte w walizce, jedna nie przeżyła. Służby udaremniły przemyt

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Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na Lotnisku Chopina w Warszawie udaremnili próbę przemytu 20 egzotycznych papug. Ptaki były przewożone w walizce, a jeden z nich nie przeżył transportu.

Jak poinformowała rzeczniczka szefa KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska, okoliczności zdarzenia wskazują, że zwierzętom prawdopodobnie podano środki uspokajające, aby podczas podróży nie wydawały dźwięków.

Badania weterynaryjne wykazały liczne obrażenia u większości ptaków. Papugi miały połamane pióra lotne i ogonowe, a jedna doznała złamania kończyny. Mimo szybkiej interwencji weterynarzy jednego z ptaków nie udało się uratować.

Wśród zabezpieczonych zwierząt było 16 papug z rodzaju rozella (Platycercus) oraz cztery aleksandretty (Psittacula). Ptaki trafiły pod opiekę Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Jedna z uratowanych papug (fot. KAS)

Przepisy surowo zabraniają podobnego procederu

Wszystkie zabezpieczone papugi należą do gatunków objętych ochroną na mocy przepisów Unii Europejskiej oraz Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), regulujących handel dzikimi gatunkami fauny i flory.

Przewożenie chronionych zwierząt bez wymaganych dokumentów CITES i zgłoszenia celnego stanowi naruszenie prawa. Za takie przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sprawa może mieć również związek z podejrzeniem znęcania się nad zwierzętami. Przewożenie ich w warunkach powodujących niepotrzebne cierpienie lub silny stres jest zagrożone karą do trzech lat więzienia.