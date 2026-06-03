Przygotowanie do egzaminów, rozwój zawodowy w pracy, chęć poszerzania zainteresowań - powodów, dla których dorośli wracają do zorganizowanej nauki, jest całe mnóstwo. Dzięki szerokiej dostępności zajęć przez internet można dziś znaleźć wysokiej jakości wsparcie w edukacji pod okiem profesjonalnych nauczycieli. Korepetycje dla dorosłych online stanowią tu ciekawą formę nauki bez wychodzenia z domu. Sprawdź 5 najlepszych platform stworzonych dla uczniów w każdym wieku.

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Czego dorośli szukają w korepetycjach online?

Dorośli uczniowie mają zwykle inne potrzeby niż dzieci i młodzież, ponieważ najczęściej stawiają na realizację konkretnych praktycznych celów. Ważniejsza jest też dla nich elastyczność, a do tego cenią sobie też personalizację lekcji czy możliwość dostosowania materiałów i tempa pracy do indywidualnego grafiku. Dlatego właśnie to korepetycje online dla dorosłych, oferowanie przez BUKI, Preply czy Superprof, okazują się strzałem w dziesiątkę, gdyż wspierają nie tylko rozwój zawodowy, ale i prywatne cele edukacyjne.

Eksperci z rynku korepetycji podkreślają, że kluczowe elementy w edukacji dorosłych obejmują:

Bardziej elastyczne godziny zajęć

Większą personalizację treści i materiałów edukacyjnych

Indywidualne podejście korepetytora do potrzeb ucznia

Szybszy kontakt z nauczycielem w razie potrzeb

Możliwość nauki z dowolnego miejsca

Istotne dla wielu dorosłych uczniów jest też dobre samopoczucie oraz komfort, dlatego też preferują wybierać lekcje online zamiast zajęć stacjonarnych. Opcja ta eliminuje konieczność dojazdów oraz zwiększa wygodę nauki w zaciszu własnych czterech ścian.



5 serwisów z korepetycjami online dla dorosłych

Rynek korepetycji w Polsce rozwija się w ostatnich latach bardzo prężnie, a w sieci funkcjonuje dziś sporo platform edukacyjnych. Jednocześnie należy pamiętać, że nie każdy serwis i nie każda oferta zadowoli wszystkich potencjalnych odbiorców. Tu do gry wchodzi indywidualne dostosowanie różnych opcji edukacyjnych, gdyż poszczególne platformy realizują swoje misje w inny sposób. Poniższe zestawienie to TOP 5 platform, które warto poznać z bliska.

1. BUKI - korepetycje online dopasowane do każdego etapu życia

BUKI to działająca od 2016 roku platforma, która pozwala dorosłym uczniom na znalezienie nauczyciela dopasowanego do wieku, poziomu zaawansowania oraz celu nauki. Oferowane przez profesjonalnych korepetytorów lekcje online obejmują języki obce, matematykę, fizykę, chemię, programowanie oraz liczne zainteresowania i niszowe dziedziny wiedzy.

Użytkownicy BUKI chwalą sobie przede wszystkim komfortowe filtrowanie ofert oraz szczegółowe opisy wszystkich nauczycieli. Dzięki temu można łatwo zweryfikować jakość proponowanych rozwiązań poprzez sprawdzenie wykształcenia i doświadczenia korepetytorów, a także opinii byłych uczniów.

Dla kogo jest BUKI? Przede wszystkim dla osób pracujących, które oczekują większej elastyczności, a także dla osób nastawionych na rozwój umiejętności biznesowych.

2. iTutor

Platforma iTutor udostępnia użytkownikom możliwości związane przede wszystkim z nauką języków obcych online. Oferowane tutaj lekcje prowadzone są przez native speakerów, aczkolwiek sporą popularnością cieszą się też zajęcia przygotowane przez nauczycieli specjalizujących się w komunikacji biznesowej.

Jedną z kluczowych zalet serwisu iTutor jest dość elastyczny grafik zajęć, co jest nieocenioną zaletą w zakresie edukacji osób dorosłych. W ten sposób każdy może bez większych przeszkód dopasować edukację językową do swojej pracy zmianowej lub nieregularnych obowiązków zawodowych.

Dla kogo jest iTutor? Dla osób pracujących w firmach, gdzie wymagana jest znajomość języka na wysokim poziomie oraz dla osób chcących rozwijać umiejętności komunikacyjne.

3. Preply

Preply to aktualnie jedna z najbardziej rozbudowanych i rozpoznawalnych platform edukacyjnych na świecie. Działa międzynarodowo, oferując możliwość zapisania się na korepetycje z różnych przedmiotów i hobby, a największą popularnością cieszą się tutaj lekcje z języków obcych organizowane przez native speakerów.

Jednym z kluczowych atutów Preply jest rozbudowany system przeglądania ofert nauczycieli, gdzie znaleźć można opinie poprzednich uczniów, a także obejrzeć prezentacje wideo nauczycieli przed wyborem zajęć. W ten sposób każdy użytkownik zyskuje możliwość lepszej oceny stylu prowadzenia korepetycji online oraz sposobu komunikacji.

Dla kogo jest Preply? Przede wszystkim dla dorosłych, którzy zainteresowani są współpracą z obcokrajowcami i pragną rozwijać konkretne umiejętności bez wychodzenia z domu.

4. Superprof

Na łamach portalu Superprof znaleźć można indywidualne korepetycje online z bardzo szerokiego zakresu tematów. Z jednej strony dostępne są tutaj klasyczne przedmioty szkolne i akademickie, a z drugiej znajdziesz tu również jakościowe wsparcie w zakresie programowania, grafiki komputerowej czy fotografii portretowej.

Wśród kluczowych zalet platformy Superprof użytkownicy zwracają uwagę na ogromną i różnorodną bazę nauczycieli z różnych krajów. Polscy dorośli uczniowie mają szansę wybierać np. lektorów języka angielskie na podstawie analizy cenników zajęć, dostępności godzinowej czy też poprzedniego doświadczenia zawodowego.

Dla kogo jest Superprof? Z oferty serwisu skorzystają głównie osoby poszukujące trafnych sposobów na rozwój umiejętności komunikacyjnych, np. poprzez konwersacje z native’ami.

5. Learnlight

Learnlight to globalna platforma z branży edukacji technologicznej, która nastawiona jest przede wszystkim na rozwój kompetencji biznesowych i językowych. Wśród użytkowników tego serwisu internetowego znaleźć można zwykle firmy organizujące szkolenia dla pracowników, aczkolwiek oferta portalu jest dostępna również dla klientów indywidualnych.

Jednym z kluczowych atutów tego serwisu jest profesjonalne podejście do nauki na każdym poziomie i to niezależnie od wieku uczestników. Korepetytorzy online kładą tutaj duży nacisk na rozwój umiejętności przydatnych w pracy. Osoby zainteresowane nauką mogą korzystać z lekcji językowych, szkoleń biznesowych oraz materiałów wspierających rozwój zawodowy.

Dla kogo jest Learnlight? Głównie dla ludzi nastawionych na sukces, którzy chcą szybko rozwijać konkretne umiejętności biznesowe w relacjach międzyludzkich i z klientami,



Jak wybrać najlepszy serwis dla siebie?

Przed wyborem konkretnej platformy edukacyjnej i zapisaniem się na korepetycje dla dorosłych online, warto przeanalizować kilka kluczowych elementów:

Dostępność interesujących Cię przedmiotów oraz kursów online

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe korepetytorów

Opinie i oceny poprzednich uczniów danego nauczyciela

Elastyczność godzin, w jakich mogą odbywać się lekcje

Koszty lekcji indywidualnych oraz formy płatności online

Dobrym rozwiązaniem będzie przejście na oficjalne strony każdego projektu, zapoznanie się z zasadami obsługi platform, a następnie utworzenie konta użytkownika. Sprawdź też, czy dany portal oferuje lekcje próbne z korepetytorem online, co może pozwolić Ci w dokładnym przetestowaniu oferty.



Podsumowanie

Teraz już wiesz, jakie serwisy zapewniają wysokiej jakości korepetycje dla dorosłych online. Każdy z nich charakteryzuje się innymi cechami kluczowymi, więc rozsądnie jest wypróbować różne opcje, aby znaleźć to, co najlepiej będzie Ci odpowiadać. Pamiętaj też, że najważniejsza w nauce jest systematyczność połączona z własną motywacją do pracy. Tylko tak jesteś w stanie zapewnić sobie długofalowy sukces w nauce.