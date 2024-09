Jeszcze w sobotę o godz. 16:50 urządzenia pomiarowe wskazywały, że stan wody wynosi 27 cm. Dziesięć minut później było już 26 cm.

Najwyższy stan wody w tym miejscu zanotowano 31 lipca 1960 r. - 773 cm.

Negatywny trend może odwrócić się dopiero za tydzień

W piątek nad warszawską Wisłą był reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który spotkał się tam z hydrologiem IMGW Grzegorzem Walijewskim.

Ekspert wskazywał, że stan wody w tym miejscu może osiągnąć w najbliższym czasie nawet 22 cm.

Co więcej, Wisła w Warszawie to nie jedyne miejsce w Polsce, które zmierza ku niechlubnemu wynikowi. Jak wyjaśniał Walijewski, w tym momencie w 20 z 600 stacji, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, zanotowano rekordowo niskie poziomy wód.

Według prognoz negatywny trend może odwrócić się dopiero za tydzień. Mogą pomóc w tym opady deszczu zapowiadane na wtorek i środę.

Pamiętajmy, że to, co dzieje się w środkowym biegu Wisły, jest uzależnione od tego, co się dzieje w biegu górnym - przypomina ekspert z IMGW, wskazując, że stan wody w Warszawie zwiększy się po ok. 5-7 dniach od wezbrania na południu Polski.

Hydrolog tłumaczył także, dlaczego niski stan wody nie oznacza, że rzekę można przejść "suchą stopą" .

IMGW: Woda nadal opada

Jak poinformował w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej stan wody na warszawskiej stacji hydrologicznej Bulwary Wiślane wyniósł 25 cm. "Jest gorzej niż w 2015 r., a woda nadal opada!" - napisał Instytut na platformie X.