Jedną z drużyn poprowadził Juergen Klopp, który był trenerem Piszczka i Błaszczykowskiego w BVB i cieszył się z nimi z wywalczenia tytułu mistrza Niemiec dwukrotnie (2010/11 i 2011/12), a także ze zdobycia krajowego pucharu (2011/12) i Superpucharu (2013 i 2014). W sezonie 2012/13 dotarł z Polakami do finału Ligi Mistrzów. W tych sukcesach - z wyjątkiem drugiego Superpucharu - udział miał też Robert Lewandowski.

To jest dla mnie jak powrót do domu, mam stąd mnóstwo wspaniałych wspomnień. Miło was znowu widzieć - zwrócił się do kibiców 57-letni szkoleniowiec.