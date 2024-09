Trzy dni, dwadzieścia dystansów i kilka tysięcy miłośników biegania - w Piwnicznej-Zdroju w Małopolsce trwa wielki 15. Festiwal Biegowy. Wśród tegorocznych zawodów m.in. Bieg 7 Dolin na 100 km, Sądecka Dycha Newagu i Sądecki Nordic Walking pod gwiazdami. Organizatorzy szacują, że w tym roku linię startu przekroczą ponad 4 tysiące biegaczy. Są zawodnicy z całej Polski, ale też z Grecji, Słowacji, Węgier i Francji.

Festiwal w Piwnicznej-Zdroju to nie tylko bieganie / Agata Nurek / RMF FM

W centrum Piwnicznej-Zdroju stanęło wielkie miasteczko biegowe. To tam rozpoczyna się i kończy większość biegów. Są zawody dla biegaczy górskich i ulicznych, ale też dla najmłodszych czy miłośników spacerów z kijami.

Nie brakuje też nietypowych propozycji. W piątek odbył się Bieg Lachów i Górali oraz Bieg na Szpilkach i Bieg pod Krawatem. Rywalizację pań na obcasach wygrała pani Anna z Nowego Sącza.

Szpilki są bardzo wymagającym obuwiem do biegania, do tej pory biegałam tylko po torebkę - mówiła reporterce RMF FM zwyciężyczni biegu. Zapomniałem krawatu i musiała mi podrzucić babcia - podkreśllił po biegu zwycięzca rywalizachi wśród panów - pan Dawid z Gliwic.

Nietypowe biegi dla wielu były jedynie rozgrzewką przed poważną rywalizacją. Najtrudniejszy wystartował w nocy z piątku na sobotę. To Bieg 7 Dolin, czyli górski ultramaraton na 100 kilometrów.

Pierwszy zawodnik na mecie pojawił się ok. 11.30. To Kacper Jabłoński z Warszawy, który na tym dystansie startował czwarty raz. Wcześniej swoich sił na festiwalu próbował w biegach na 61 kilometrów. W Piwnicznej-Zdroju to jego dziesiąty występ. Ostatnie 20 km było bardzo trudne - mówił reporterce RMF FM po przekroczeniu mety.

15. Festiwal Biegowy w Piwnicznej Zdroju potrwa aż do niedzieli. Oprócz sportowej rywalizacji jest też festiwal rękodzieła i regionalne smakołyki. Mamy strefę smaku z kołami gospodyń wiejskich, pokazy i konkursy kulinarne. To świetna okazja by spróbować pysznych, lokalnych specjałów - powiedziała Kamila Laskowska z Fundacji Festiwal Biegów.

Kultura sądecczyzny promowana była też na sportowo. Lokalne drużyny rywalizowały w Igrzyskach Lachów i Górali. Konkurencje były nietypowe np. cięcie drewna, rzut podkową, przenoszenie siana, szukanie ziemniaków na czas czy wyścigi w workach. Wszystko to oczywiście w regionalnych strojach.