Wisła w Warszawie może osiągnąć w tym roku rekordowo niski poziom. Wody ubywa przez wysoką temperaturę. Rzekę przy warszawskich Bulwarach obserwował z bliska reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Wisła w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Do historycznego wyniku brakuje 2 cm

Poziom Wisły tu, na wodowskazie, to 28 cm, czyli tylko o 2 cm więcej niż rekord sprzed 9 lat - donosi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Uwagę zwracają przede wszystkim odsłonięte kamienie, duża ilość piachu przy brzegu i konar drzewa na środku rzeki.

Wisła odsłoniła kamienie i łachy piachu / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Nietypowe widoki nurtują spacerujących mieszkańców, którzy dobrze wiedzą, że odsłonięte obecnie fragmenty są na co dzień zalane wodą.

Najnowsze prognozy przewidują, że w ciągu kilkudziesięciu godzin poziom wody na Wiśle w Warszawie obniży się jeszcze bardziej.

Na ten moment to może być nawet 22 cm - zapowiedział w rozmowie z RMF FM hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski. Daje nam to prawo przypuszczać, że wspomniany rekord sprzed dziewięciu lat zostanie pobity.

Co więcej, Wisła w Warszawie to nie jedyne miejsce w Polsce, które zmierza ku niechlubnemu wynikowi. Jak wyjaśnia Walijewski, w tym momencie w 20 z 600 stacji, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, zanotowano rekordowo niskie poziomy wód.

Według prognoz negatywny trend może odwrócić się dopiero za tydzień. Mogą pomóc w tym opady deszczu zapowiadane na wtorek i środę.

Pamiętajmy, że to, co dzieje się w środkowym biegu Wisły, jest uzależnione od tego, co się dzieje w biegu górnym - przypomina ekspert z IMGW, wskazując, że stan wody w Warszawie zwiększy się po ok. 5-7 dniach od wezbrania na południu Polski.

28 cm nie oznacza, że mamy wodę po kolana

28 centymetrów to nie jest głębokość, to nie jest absolutnie głębokość - powiedział naszemu reporterowi Grzegorz Walijewski.

Więc nie da rady przejść z prawego na lewy brzeg rzeki, żeby mieć wodę tylko po kolana - dodał ekspert.

W niektórych miejscach woda ma głębokość nawet trzech metrów.

I jeszcze jedna rzecz to jest przepływ. W tym momencie, mimo że jest mało wody, to w każdej sekundzie przepływa jej około 210 ton (...) to jest ogromna siła - powiedział Walijewski, apelując, żeby nie wchodzić do Wisły na wysokości Warszawy i uważać, jeśli mamy zamiar zrobić to na innych odcinkach rzeki.

Na środku rzeki widać sporych rozmiarów konar /Michał Dobrołowicz /RMF FM

Praktyczne wymiary niskiego stanu wody w Wiśle

Reporter RMF FM spytał także, co w praktyce oznacza niski stan wody. Z pewnością jest to duże utrudnienie dla żeglugi śródlądowej, ale jak wskazuje ekspert z IMGW, to także wpływ na temperaturę wody.

Woda szybciej się nagrzewa, więc niektóre rośliny i ryby mają problemy, a niektóre żyjątka mogą się rozwijać - powiedział Walijewski.

Rozmówca Michała Dobrołowicza przywołał przykład Odry, gdzie wysoka temperatura w połączeniu z wysokim zasoleniem powodowały zakwit tzw. złotych alg.