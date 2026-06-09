Przez pół wieku był symbolem nowoczesności, luksusu i otwarcia na świat. Hotel Sofitel Victoria, niegdyś Victoria, obchodzi 50-lecie istnienia. To miejsce, które na zawsze wpisało się w krajobraz Warszawy i historię Polski, od czasów PRL aż po współczesność.

Hotel Sofitel Victoria / Shutterstock

Hotel Sofitel Victoria został otwarty w 1976 roku jako pierwszy luksusowy hotel w Polsce.

Budowę zrealizowała szwedzka firma Skanska, a projekt powstał we współpracy polsko-szwedzkiej.

Hotel był dostępny głównie dla cudzoziemców i Polaków płacących w dewizach.

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W latach 70. Warszawa przechodziła intensywną modernizację. Władze PRL, pod przewodnictwem Edwarda Gierka, postawiły sobie za cel otwarcie kraju na świat i stworzenie nowoczesnej, reprezentacyjnej stolicy. Jednym z kluczowych elementów tej strategii była budowa luksusowych hoteli, które miały przyciągać zagranicznych gości i inwestorów.

W realizacji tego ambitnego planu pomogła szwedzka firma Skanska, która odpowiadała za budowę dwóch wyjątkowych obiektów: Hotelu Forum (obecnie Novotel Centrum) oraz Victorii. To właśnie Victoria, ulokowana przy Placu Piłsudskiego, stała się symbolem nowoczesności i luksusu w Polsce Ludowej.

Od pałacu Kronenberga do hotelu Victoria

Historia miejsca, w którym dziś stoi hotel, sięga XIX wieku. Przed wojną znajdował się tu okazały pałac bankiera Leopolda Kronenberga, zniszczony podczas II wojny światowej. Ostatecznie w 1962 roku pozostałości pałacu zostały wyburzone, a na jego miejscu postanowiono wznieść nowoczesny hotel.

Victoria została otwarta jesienią 1976 roku. Nazwa została wyłoniona w konkursie ogłoszonym przez "Życie Warszawy" i nawiązywała do historycznej nazwy placu, przy którym stanął hotel. Projekt przygotował zespół polskich i szwedzkich architektów, a sam budynek, z charakterystycznymi lustrzanymi oknami, od razu przyciągał uwagę swoją modernistyczną, monumentalną formą.

Luksus na miarę światowych standardów

Victoria była pierwszym pięciogwiazdkowym hotelem w Polsce i jednym z najbardziej luksusowych w całym bloku wschodnim. Oferowała 459 pokoi, w tym 33 apartamenty, a także nowoczesne sale konferencyjne, restauracje i bary. Gości witały automatyczne drzwi na fotokomórkę, fornirowana recepcja i elegancka klatka schodowa prowadząca na antresolę.

W hotelu działały renomowane restauracje: Canaletto z daniami staropolskimi, Karczma Hetmańska z potrawami z rusztu, a także kawiarnia z tarasem i słynny cocktail bar. Victoria szybko stała się miejscem spotkań artystów, polityków i biznesmenów, a także ulubionym adresem zagranicznych gości.

Dostępny tylko dla wybranych

W czasach PRL Victoria była dostępna niemal wyłącznie dla cudzoziemców oraz Polaków z zagranicy, którzy mogli płacić w dewizach. Dla przeciętnego mieszkańca Warszawy hotel był niedostępny, co tylko podkreślało jego wyjątkowy status. Personel był szkolony według zachodnich standardów, a jakość obsługi regularnie kontrolowana.

Obiekt szybko zyskał renomę na arenie międzynarodowej, trafiając do światowego systemu rezerwacyjnego IHC - co w tamtych czasach było w Polsce prawdziwą sensacją.

Gwiazdy, politycy i popkultura

Hotel Victoria gościł wiele znanych osobistości ze świata polityki, kultury i show-biznesu. Wśród słynnych gości znaleźli się m.in. Elton John, Ronald Reagan czy Stevie Wonder. W hotelu działał popularny klub nocny "Czarny Kot", który przyciągał warszawską elitę towarzyską.

Wnętrza Victorii stały się również tłem dla wielu kultowych produkcji filmowych i telewizyjnych. To tutaj kręcono sceny do serialu "07 zgłoś się", filmów "Wielki Szu", "Miś" czy ostatnio "Prawdziwy ból" ("A Real Pain") Jessego Eisenberga.

Nowe oblicze Victorii

W 2001 roku hotel dołączył do prestiżowej sieci Sofitel, należącej do francuskiej grupy Accor. W latach 2013-2014 przeszedł gruntowną modernizację pod kierunkiem architekta Didiera Gomeza. Odświeżono wnętrza, zachowując jednocześnie wyjątkowy charakter i prestiż tego miejsca.

Dziś Sofitel Victoria pozostaje jednym z najbardziej eleganckich i rozpoznawalnych hoteli w centrum Warszawy. Nadal przyciąga gości z całego świata, będąc świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii stolicy i kraju.