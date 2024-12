Przy al. Solidarności 91 w Warszawie odsłonięto dziś mural upamiętniający Emiliana Kamińskiego. Znany aktor filmowy i teatralny zmarł 26 grudnia 2022 r.

Mural z wizerunkiem Emiliana Kamińskiego / Rafał Guz / PAP

Mural znajduje się tuż przy Teatrze Kamienica, którego twórcą był Emilian Kamiński. Autorem dzieła jest Marek Grela.

Mural upamiętniający Emiliana Kamińskiego / Rafał Guz / PAP

Data odsłonięcia muralu jest nieprzypadkowa. 3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. "Emilian Kamiński, zaangażowany w pomoc bliźniemu, niejednokrotnie zapraszał w progi swego teatru osoby wykluczone społecznie, dając im namiastkę domu. Dlatego też mural poświęcony jego pamięci jest również hołdem dla życia, które pomimo przeciwności, z jakimi każdy z nas mierzy się na co dzień, jest najcenniejszą wartością" - podkreślono w komunikacie opublikowanym przez Teatr Kamienica.

Aktor Olaf Lubaszenko na uroczystym odsłonięciu muralu / Rafał Guz / PAP

Na muralu oprócz Emiliana Kamińskiego widzimy też m.in. teatralną kurtynę, publiczność siedzącą w fotelach i cytat z artysty: "Życie jest najwyższą wartością, nie ma nic cenniejszego niż życie".

Emiliana nie ma z nami już prawie 2 lata, ale jest w każdym zakątku swojego ukochanego teatru, jest w sercu i zawsze będzie. Jeżeli ktoś go znał, to by mi przyznał reakcję, że Emilian kochał ludzi i kochał życie i doceniał je ponad wszystko. Gdy zachorował, smakował je jeszcze głębiej i świadomiej i zawsze wiedział, co jest najważniejsze. Tę sentencję, mam nadzieję, zobaczą przechodnie, zobaczą nasi widzowie, od tych małych, poprzez młodzież, po trochę starszych. Głęboko wierzę, że może ona komuś pomoże - mówiła na odsłonięciu muralu żona aktora - Justyna Sieńczyłło.

On sam zmyłby mi głowę za ten mural, bo był naprawdę skromnym człowiekiem - podkreśliła.

Justyna Sieńczyłło na odsłonięciu muralu upamiętniającego jej męża / Rafał Guz / PAP