Plażowicze mogą się już kąpać we wszystkich pomorskich kąpieliskach. Sanepid odwołał zakaz wchodzenia do wody, wprowadzony ze względu na zakwit sinic.

Sopockie molo / Jerzy Ochoński / PAP

Z danych opublikowanych w serwisie internetowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że we wszystkich kąpieliskach strzeżonych na Pomorzu zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest pozbawiona groźnych dla zdrowia sinic i można bezpiecznie się w nich kąpać.



Sinice występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.