Zakaz kąpieli został wprowadzony na kąpielisku Dziewoklicz. Powód? Zakwit sinic - poinformował szczeciński magistrat.

Sanepid wprowadził zakaz kąpieli na kąpielisku Dziewoklicz. Powodem jest zakwit sinic. Zakaz obowiązuje do odwołania.



Zakaz obowiązuje do odwołania, ale w tym czasie wstęp na teren kąpieliska jest bezpłatny - przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Szczecina Paulina Łątka.



Nieczynne są również dwa inne kąpieliska w woj. zachodniopomorskim. To kąpielisko nr 1 nad jeziorem Trzesiecko przy ul. Mickiewicza w Szczecinku i kąpielisko nad jeziorem Drawsko przy ul. Drahimskiej w Czaplinku. Tam też zakwitły sinice.

Plażowicze mogą się już kąpać w kąpielisku Dąbie w Szczecinie. Tam sanepid nie stwierdził obecności sinic.



Sinice występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej. Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Niektóre sinice mogą produkować toksyny. Kąpiel w tak zanieczyszczonej wodzie lub połknięcie jej może spowodować wysypkę, łzawienie oczu, wymioty, biegunkę czy gorączkę.

Na stronie Serwisu Kąpielowego GIS są zamieszczone aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach.