Tydzień na odebranie przepustek uprawniających na wjazd w rejon Wałów Chrobrego mają okoliczni mieszkańcy i przedsiębiorcy. W związku ze zbliżającym się finałem regat Tall Ships' Races ulice przylegające do Wałów Chrobrego zostaną zamknięte dla ruchu. Pierwszych zmian można spodziewać się już w sobotę.

Działa już biuro przepustek, w którym mieszkańcy ulic zamkniętych na czas finału regat The Tall Ships Races mogą odebrać karty uprawniające do wjazdu i parkowania w wyznaczonych strefach.

Już w sobotę pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu kołowego w rejonie Wałów Chrobrego i Łasztowni. W dawnej siedzibie Dworca Morskiego przy ulicy Jana z Kolna 6 funkcjonuje Biuro Przepustek. Biuro będzie otwarte do 5 sierpnia.

Przepustki będą upoważniały do wjazdu do dwóch stref.

W strefie czerwonej wjazd zostanie ograniczony do pojazdów organizatora, uprawnionych służb i firm posiadających siedzibę w strefie czerwonej, a także wystawcy na towarzyszącym imprezie Jarmarku pod Żaglami. Za każdą przepustkę wydaną do tej strefy pobrana zostanie kaucja.

Do strefy niebieskiej wjazd z możliwością parkowania otrzymają wyłącznie mieszkańcy i pracownicy firm oraz instytucji zlokalizowanych przy ulicach: Małopolskiej, Pobożnego, Zygmunta Starego, Szczerbcowej, Wawelskiej, Kapitańskiej, Storrady, Zbożowej na odcinku do skrzyżowania ze Spichrzową.

Mieszkańcy otrzymają po 1 przepustce na lokal mieszkalny. W celu otrzymania przepustki należy w biurze przepustek okazać dowód zamieszkania: opłacony rachunek z adresem lokalu lub zaświadczenie o zameldowaniu pod właściwym adresem.

Firmy i instytucje otrzymają po 2 przepustki na firmę, firmy posiadające własne parkingi otrzymają przepustki w liczbie znajdujących się tam miejsc parkingowych.

Przepustkę trzeba okazać przy wjeździe na teren imprezy w punkcie kontrolnym, a następnie pozostawić w aucie w widocznym miejscu, stroną z danymi do góry. Aby była ważna, przepustka powinna mieć wypełnione wszystkie rubryki, tj. nr rejestracyjny, nr kontaktowy, nazwę firmy. Uprawnia ona do wjazdu jednego pojazdu, tylko tego, którego numer rejestracyjny jest podany na przepustce.

Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej będą wprowadzane etapami, a pierwsze nowości pojawią się już 27 lipca, o poranku w sobotę zamknięte zostaną ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową oraz ul. Komandorska. Od poniedziałku 29 lipca do listy zamkniętych ulic dołączą Admiralska, Wawelska na odcinku od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, Wały Chrobrego, ul. Pobożnego na odcinku od ul. Zygmunta Starego do ul. Szczerbcowej, Małopolska na odcinku od ul. Jarowita do Komandorskiej, Jana z Kolna na odcinku od łącznicy wjazdowej Trasy Zamkowej od strony Mostu Długiego do ul. Kapitańskiej, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois, ul. Łady na odcinku od ul. Kapitańskiej do skrzyżowania z ul. Dubois i ul. Storrady.

W środę 31 lipca zmiany w ruchu pojawią się na Łasztowni. Organizatorzy zapowiadają, że ruch wokół Odry do normy wróci 8 sierpnia.