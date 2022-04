Po 50 tysięcy złotych trafi do Kołobrzegu i Koszalina na realizację w 2022 roku programów leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Gotowe są już umowy wsparcia dla obu samorządów. Decyzję o dofinansowaniu podjął zachodniopomorski sejmik podczas marcowej sesji. W sumie w tegorocznym budżecie województwa na dofinasowanie in vitro zaplanowano ćwierć miliona złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Miasto Kołobrzeg i Miasto Koszalin to pierwsi tegoroczni beneficjenci marszałkowskiej pomocy na programy in vitro. Oba samorządy mają zatwierdzone programy leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego swoich mieszkańców. Kołobrzeg sięga po dofinansowanie po raz trzeci. Koszalin z pomocy korzysta po raz drugi.

Informacja, że Kołobrzeg i Koszalin przystępują w 2022 roku do realizacji programów in vitro bardzo cieszy. Wierzę w dobry skutek, bo warto w ten sposób inwestować w rodzinę. Nie ma nic bardziej wspaniałego dla rodziców, jak radość z posiadania potomstwa - mówi członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Dofinansowanie dla Kołobrzegu pozwoli na zrefundowanie każdej parze zakwalifikowanej do programu in vitro jednokrotnej procedury medycznej do kwoty 5 tys. zł. W 2022 roku kołobrzeski samorząd miejski przeznaczył na ten cel w sumie 100 tys. zł, z czego połowę tej kwoty stanowi właśnie dotacja urzędu marszałkowskiego. Dofinansowanie umożliwi wykonanie 20 procedur.

Podobnie wygląda to w Koszalinie, gdzie dofinansowanie procedur otrzyma także 20 par.

Gminy, aby uzyskać marszałkowskie fundusze, wystąpiły z pisemnym wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego mogła wynieść do 50 proc. wartości programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w danym roku. Pomoc finansowa została udzielona jednostkom samorządu terytorialnego, które posiadały - pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - program polityki zdrowotnej w zakresie in vitro oraz dokonały wyboru realizatora programu.

Urząd Marszałkowski udziela wsparcia finansowego na procedury in vitro od 5 lat. Jak dotąd przeznaczono na ten cel ponad 700 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały samorządy ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Nowogardu i Szczecinka.