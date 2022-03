W Krakowie rusza "Gminny program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego". Z tej formy pomocy będzie mogło skorzystać około 200 par. Miasto rozstrzygnęło właśnie konkurs, w którym wybrano 15 przychodni i centrów udzielających takich świadczeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku na program miasto wyda milion złotych.

Miasto dofinansuje tylko jedną procedurę zapłodnienia pozaustrojowego dla par mieszkających w Krakowie, które spełniają ustawowe wymogi podjęcia takiej terapii i wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania zarodków. Do programu można zgłosić się jeśli kobieta ma od 20 do 42 lat. Dofinansowanie ma wynosić do 5 tys. zł w ramach dawstwa partnerskiego lub do 2,5 tys. zł do procedury adopcji zarodka.

Jak podał w poniedziałek magistrat nabór zainteresowanych par do programu rozpocznie się po zawarciu umów między Urzędem Miasta Krakowa a wyłonionymi w konkursie podmiotami leczniczymi.

Pary będą pobierać i składać formularz wniosku o udział w programie bezpośrednio w placówkach go realizujących. Ich wykaz jest dostępny na stronie internetowej miasta www.krakow.pl.

Programy polityki zdrowotnej finansujące leczenie niepłodności metodą in vitro realizowane są m.in. przez Gdańsk, Łódź, Poznań, Warszawę, województwo mazowieckie.