16-latek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z radiowozem. Wstępne ustalenia

RMF24

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragedii, do której doszło we wtorek w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z 16-latkiem kierującym hulajnogą elektryczną. Nastolatek zmarł. Wieczorem policja w Sławnie wydała komunikat w tej sprawie.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 11:30 w Kowalewicach na drodze powiatowej. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia z nieoznakowanym pojazdem policji” – napisała wieczorem na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Sławnie.

„Mimo natychmiast podjętych czynności ratunkowych kierujący hulajnogą zmarł. Wszyscy funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi” – czytamy we wpisie zamieszczonym przez komendę.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe. Okoliczności i przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.

O zdarzeniu poinformowano również Wydział Kontroli KWP w Szczecinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk przekazała PAP, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dodała, że nie było decyzji o zatrzymaniu policjantów uczestniczących w zdarzeniu. Policjanci wracali radiowozem z czynności służbowych.