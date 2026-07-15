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16-latek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z radiowozem. Wstępne ustalenia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 lipca (06:57)

Są wstępne ustalenia policji w sprawie tragedii, do której doszło we wtorek w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo w Zachodniopomorskiem. Nieoznakowany radiowóz zderzył się tam z 16-latkiem kierującym hulajnogą elektryczną. Nastolatek zmarł. Wieczorem policja w Sławnie wydała komunikat w tej sprawie.

16-latek na hulajnodze elektrycznej zginął po zderzeniu z radiowozem. Wstępne ustalenia
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • We wtorek w Kowalewicach nieoznakowany radiowóz zderzył się z 16-latkiem jadącym hulajnogą elektryczną.
  • Nastolatek zginął.
  • Jakie są wstępne ustalenia policji?
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Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 11:30 w Kowalewicach na drodze powiatowej. „Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, w wyniku czego doszło do zderzenia z nieoznakowanym pojazdem policji” – napisała wieczorem na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Sławnie.

„Mimo natychmiast podjętych czynności ratunkowych kierujący hulajnogą zmarł. Wszyscy funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi” – czytamy we wpisie zamieszczonym przez komendę.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe. Okoliczności i przyczyny zdarzenia są wyjaśniane.

O zdarzeniu poinformowano również Wydział Kontroli KWP w Szczecinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk przekazała PAP, że postępowanie prowadzone będzie w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dodała, że nie było decyzji o zatrzymaniu policjantów uczestniczących w zdarzeniu. Policjanci wracali radiowozem z czynności służbowych.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: radiowóz hulajnoga elektryczna

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