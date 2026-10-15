Trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania. Skazany przestępca wpadł w ręce policji

Rozboje, podpalenia. Przestępca wpadł w ręce policji
Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany za rozboje z bronią palną i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie chodzi również o produkcję i sprzedaż znacznej ilości narkotyków.
Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał też pieniędzy – informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.
Zatrzymany 38-latek kilka razy podpalał też samochody, aby zmusić inne osoby do przekazania mu pieniędzy.
Ukrywał się w Czechach
Mężczyzna został skazany na łącznie niemal 8 lat więzienia. Ścigała go prokuratura w Opolu oraz sąd w Katowicach i Bielsku-Białej trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Z ustaleń śląskich policjantów wynika, że ukrywał się w Czechach.
Zatrzymany trafił już do więzienia.