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Trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania. Skazany przestępca wpadł w ręce policji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (08:45)

Zatrzymano 38-letniego mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania za m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej – informuje reporter RMF FM Marcin Buczek. Śląscy policjanci ustalili, że podejrzany ukrywał się w Czechach.

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Trzy listy gończe i Europejski Nakaz Aresztowania. Skazany przestępca wpadł w ręce policji
Zatrzymany przestępca/fot. policja śląska /Policja

Rozboje, podpalenia. Przestępca wpadł w ręce policji

Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany za rozboje z bronią palną i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie chodzi również o produkcję i sprzedaż znacznej ilości narkotyków.

Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał też pieniędzy – informuje reporter RMF FM Marcin Buczek.

Zatrzymany 38-latek kilka razy podpalał też samochody, aby zmusić inne osoby do przekazania mu pieniędzy.

 

Ukrywał się w Czechach

Mężczyzna został skazany na łącznie niemal 8 lat więzienia. Ścigała go prokuratura w Opolu oraz sąd w Katowicach i Bielsku-Białej trzema listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Z ustaleń śląskich policjantów wynika, że ukrywał się w Czechach.

Zatrzymany trafił już do więzienia.


Źródło: RMF24
Tagi: zatrzymanie

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