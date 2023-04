"Woda nadaje się do spożycia na terenie całego miasta Bielska-Białej" - podała w sobotnie popołudnie bielska spółka wodociągową Aqua na swojej stronie internetowej. Lokalny sanepid poinformował, że wygasił poprzedni zakaz korzystania z wody "z zastrzeżeniem, że w przypadku występowania obcego zapachu należy bezwzględnie odpuścić wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej do chwili całkowitej wymiany wody oraz ustąpienia uciążliwości zapachowych".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.04.2023 r., wygasił decyzję z dnia 30.03.2023 r. orzekającą o braku przydatności wody do spożycia podawanej do sieci wodociągowej AQUA S.A. z zastrzeżeniem, że w przypadku występowania obcego zapachu należy bezwzględnie odpuścić wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej do chwili całkowitej wymiany wody oraz ustąpienia uciążliwości zapachowych. Informacje dotyczące niewłaściwego zapachu należy zgłaszać do AQUA S.A. - czytamy na stronie internetowej bielskiego sanepidu.

Wykryto styren

Również w sobotę bielsku sanepid podał, że "zidentyfikowano styren jako substancję, która od dnia 29 marca 2023 roku jest przyczyną zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej na terenie Bielska-Białej". Następny komunikat zostanie wydany po dokonaniu kolejnych ustaleń - czytamy w komunikacie opublikowanym dziś na stronie internetowej Sanepidu.