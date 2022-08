Ważna informacja dla kierowców: w najbliższych dniach podróżujących autostradą A4 w stolicy województwa śląskiego czeka sporo zmian. Ma to związek z remontem wiaduktu w ciągu ul. Mysłowickiej w Katowicach.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Jak informuje firma Stalexport, zarządzająca autostradą A4 na odcinku z Katowic do Krakowa, począwszy od poniedziałku, 8 sierpnia, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4 (kierunek Kraków i kierunek Katowice) w pobliżu węzła Murckowska w Katowicach, na odcinku ok. 500 m (km 343). Ma to związek z rozpoczęciem remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Mysłowickiej w Katowicach.

Ruch na tym odcinku będzie się odbywał tymczasowo dwoma zawężonymi pasami ruchu na każdej jezdni. Powyższe zmiany w organizacji ruchu są przewidziane do 30 września 2022 r. - podaje Stalexport.

Ponadto, w dniach 8-12 sierpnia, kierowców czekają dodatkowe utrudnienia - w rejonie prac nastąpi zawężenie do jednego pasa ruchu. Dotyczy to kilku najbliższych dni.