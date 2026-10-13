Częstochowa. W jednym z budynków znaleziono ciało prawniczki

Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. W jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie ujawniono zwłoki kobiety.
To prawniczka. Jak nieoficjalnie ustalił „Dziennik Zachodni”, kobieta mogła zginąć w wyniku postrzału z broni palnej.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.
Nic nie wskazuje obecnie na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał RMF FM rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
Telefony zaufania
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Przeżywasz kryzys? Doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś taką planuje? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 100 100 - telefon wsparcia dla rodziców i nauczycieli,
- 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”,
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.