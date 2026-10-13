Częstochowa. W jednym z budynków znaleziono ciało prawniczki

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Ciało prawniczki znaleziono w jednym z budynków przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie. Na miejscu jest prokurator i policja. „Nic nie wskazuje na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie” - przekazał RMF FM prokurator Tomasz Ozimek.

Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. W jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie ujawniono zwłoki kobiety.

To prawniczka. Jak nieoficjalnie ustalił „Dziennik Zachodni”, kobieta mogła zginąć w wyniku postrzału z broni palnej.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Nic nie wskazuje obecnie na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał RMF FM rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

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