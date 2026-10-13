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Częstochowa. W jednym z budynków znaleziono ciało prawniczki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (18:55)

Ciało prawniczki znaleziono w jednym z budynków przy ul. Dąbrowskiego w Częstochowie. Na miejscu jest prokurator i policja. „Nic nie wskazuje na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie” - przekazał RMF FM prokurator Tomasz Ozimek.

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Częstochowa. W jednym z budynków znaleziono ciało prawniczki
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek w godzinach popołudniowych. W jednym z budynków przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie ujawniono zwłoki kobiety. 

To prawniczka. Jak nieoficjalnie ustalił „Dziennik Zachodni”, kobieta mogła zginąć w wyniku postrzału z broni palnej.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Nic nie wskazuje obecnie na to, by do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie - przekazał RMF FM rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Telefony zaufania

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Przeżywasz kryzys? Doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś taką planuje? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

  • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
  • 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
  • 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • 800 100 100 - telefon wsparcia dla rodziców i nauczycieli,
  • 800 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”,
  • 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

 


Źródło: RMF FM
Tagi: Częstochowa

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