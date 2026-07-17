CBŚP rozbiło gang produkujący nielegalne leki. Przejęto pięć palet preparatów

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Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało na Śląsku trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i dystrybucją nielegalnych leków. Wśród zabezpieczonych substancji znalazły się sterydy, leki na otyłość oraz hormon wzrostu. Policjanci zarekwirowali pięć palet nielegalnych preparatów oraz sprzęt służący do ich produkcji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili szeroko zakrojoną operację na terenie Śląska. Efektem działań było zatrzymanie trzech osób – kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Jak ustalili śledczy, cała trójka to obywatele Polski, którzy od dłuższego czasu mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ich głównym zajęciem była produkcja i hurtowa dystrybucja nielegalnych leków, głównie preparatów przeznaczonych do iniekcji.

Produkcja leków w domowych warunkach

Według informacji przekazanych przez rzecznika CBŚP komisarza Krzysztofa Wrześniowskiego, nielegalna produkcja odbywała się w miejscach zamieszkania podejrzanych. Gotowe produkty trafiały następnie do wynajętego magazynu, gdzie przechowywano je w warunkach dalekich od tych wymaganych przez przepisy farmaceutyczne. Właśnie tam policjanci zabezpieczyli pięć palet nielegalnych preparatów oraz kompletne zestawy do ich przygotowywania i pakowania – od etykiet, przez puste opakowania, aż po komponenty farmaceutyczne.

Fot. CBŚP

Fot. CBŚP

Nielegalne leki trafiały do odbiorców na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali fałszywe dane podczas realizacji transakcji, by utrudnić swoją identyfikację i zmylić organy ścigania. Skala procederu była ogromna, a śledczy podkreślają, że tego typu działalność mogła stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób.

Zarzuty i areszt dla zatrzymanych

Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec całej trójki areszt.