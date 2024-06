33-letniej kierującej suzuki nie udało się uratować, a 43-letnia kierująca seatem została przewieziona na badania do szpitala - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło rano w Radymnie na Podkarpaciu.

Wypadek w Radymnie / Podkarpacka Policja, fot. KPP Jarosław / Policja Do wypadku doszło około godz. 7 na drodze krajowej nr 94. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W zderzeniu suzuki z seatem zginęła kierująca japońskim autem. Natomiast kierująca leonem trafiła do szpitala. Policjanci ustalili, że była trzeźwa - przekazała kom. Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca suzuki z niewyjaśnionych na razie przyczyn nie ustąpiła pierwszeństwa kierującej seatem, w wyniku czego doszło zderzenia obu pojazdów. Od poranka do południa droga krajowa nr 94 była zablokowana, samochody osobowe były kierowane na objazdy drogami lokalnymi, natomiast ciężarówki musiały czekać na odblokowanie drogi. Wypadek w Radymnie / Podkarpacka Policja, fot. KPP Jarosław / Policja