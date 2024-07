IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one część. woj. lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżono, że może tam spaść od 20 mm do 35 mm deszczu. Wiatr może w porywach wiać z prędkością do 85 km/h. Lokalnie możliwy grad.

