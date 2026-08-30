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Awaryjne lądowanie małego samolotu. Niebezpieczny incydent na Podkarpaciu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 sierpnia (17:43)

Mały samolot musiał awaryjnie lądować na polach niedaleko lotniska w Turbi, niedaleko Stalowej Woli, na Podkarpaciu. Na szczęście nikt nie został ranny.

Awaryjne lądowanie małego samolotu. Niebezpieczny incydent na Podkarpaciu
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Niedaleko lotniska w Turbi (pow. stalowowolski), mały samolot musiał awaryjnie lądować.

Dwie osoby wydostały się z samolotu o własnych siłach – przekazał mł. bryg. Krystian Bąk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Na miejsce zdarzenia było zadysponowanych siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu też były dwa zastępy ratownictwa medycznego. One udzieliły pomocy, jednakże poszkodowani nie wymagali hospitalizacji – powiedział mł. bryg. Bąk w rozmowie z RMF FM.

Lokalny serwis stalowka.net przekazał, że maszyna to samolot szkoleniowy „Koliber”. Jak podał portal, o wypadku powiadomiona została Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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