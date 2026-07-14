Ryanair ogłosił cztery nowe trasy z Poznania. Polecisz w kultowe miejsca!

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Cztery nowe kierunki, dodatkowy samolot w bazie i ponad 90 tysięcy ekstra miejsc dla podróżnych – tak prezentuje się nowa oferta linii Ryanair dla Poznania na sezon zimowy 2026. Irlandzki przewoźnik mocno inwestuje w region, co przyniesie potężny impuls nie tylko dla pasażerów, ale i dla lokalnej gospodarki.

W sezonie zimowym dodatkowy samolot linii Ryanair i 4 nowe połączenia z Poznania

W sezonie zimowym dodatkowy samolot linii Ryanair i 4 nowe połączenia z Poznania / Shutterstock

Zimą 2026 roku liczba tras obsługiwanych przez Ryanair z portu Poznań-Ławica wzrośnie do 26. Nowe połączenia z Barceloną, Porto, Shannon i Tiraną mają przyciągnąć zarówno turystów, jak i osoby podróżujące służbowo. Oprócz uruchomienia nowych tras, linie zadeklarowały zwiększenie częstotliwości lotów na dziesięciu popularnych kierunkach, takich jak Alicante, Malta, Palermo czy Walencja.

Według zapowiedzi przewoźnika, nowy rozkład zapewni ponad 90 tysięcy dodatkowych miejsc w samolotach odlatujących z poznańskiego portu w sezonie zimowym. To znacząco wpłynie na dostępność lotów i komfort podróżnych planujących wyjazdy w tym okresie.

Wpływ na gospodarkę i rozwój regionu

Inwestycja Ryanaira w rozwój siatki połączeń z Poznania to nie tylko udogodnienie dla pasażerów, ale także szansa na dalszy rozwój gospodarczy miasta i regionu. Prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica, Grzegorz Bykowski, podkreślił znaczenie nowych tras dla lokalnej społeczności:

To bezpośrednie wsparcie dla hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców. Z perspektywy regionu nowe trasy to konkretne korzyści gospodarcze. Z analiz naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika, że pasażerowie przylatujący do Poznania generują rocznie blisko 2 mld zł wartości dodanej dla gospodarki.

Zwiększenie oferty lotniczej ma szansę przyciągnąć do Poznania jeszcze większą liczbę turystów, a także ułatwić mieszkańcom regionu podróże do popularnych europejskich miast. To także impuls do rozwoju sektora usług turystycznych oraz wzrostu zatrudnienia w branżach związanych z obsługą ruchu pasażerskiego.

Historyczny wzrost liczby pasażerów

Rok 2025 był rekordowy dla poznańskiego lotniska. Z usług Portu Lotniczego Poznań-Ławica skorzystało 4 mln 144 tys. 829 pasażerów, co stanowi wzrost o około 15 procent w porównaniu z rokiem 2024.

Dzięki inwestycjom przewoźników takich jak Ryanair, Poznań umacnia swoją pozycję jako ważny punkt na lotniczej mapie Polski i Europy.