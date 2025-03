Z ranami głowy i ciała trafił do szpitala 19-latek, który został pobity pałką teleskopową oraz spryskany gazem pieprzowym w pobliżu przystanku autobusowego w Kórniku w Wielkopolsce. W środę policja poinformowała, że sprawcy: 17- i 18-latek, odpowiedzą za "pobicie narażające nastolatka na ciężki uszczerbek na zdrowiu". Grozi im do 3 lat więzienia.

W pobliżu przystanku autobusowego Bnin/Rynek w Kórniku, w województwie wielkopolskim, wracający do domu autobusem 19-latek - po tym, jak wysiadł z pojazdu - został nagle zaatakowany przed dwóch mężczyzn.

Napastnicy spryskali go gazem pieprzowym, po czym bili pałką teleskopową. Z ranami głowy i ciała pokrzywdzony trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło 27 lutego wieczorem.

Służby natychmiast zaczęły poszukiwać sprawców. Dzięki współpracy z operatorami miejskiego monitoringu kryminalni dotarli do podejrzanych. Agresorzy zatrzymani w Poznaniu to 17-letni Polak i 18-letni Ukrainiec. U 17-latka funkcjonariusze dodatkowo znaleźli ponad 20 gramów mefedronu.

W środę policja poinformowała, że usłyszeli już zarzut "pobicia, które narażało pokrzywdzonego na ciężki uszczerbek na zdrowiu". 17-latek dodatkowo odpowie za posiadanie środków odurzających.

Obaj przyznali się do winy. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.